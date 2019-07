Beslaglagt skib sættes i forbindelse med opbringning af ukrainske skibe og fængsling af ukrainske søfolk.

En domstol i Ukraine har besluttet, at et russisk tankskib skal beslaglægges, efter det blev stoppet i sidste uge i Donau-havnen Ismail.

Det oplyser den militære anklageenhed i landet.

Beslaglæggelsen sker med henvisning til, at skibet "Nika Spirit" deltog i at opbringe tre ukrainske flådeskibe sidste år.

- Domstolen beslaglade det omtalte tankskib. Vi gjorde det lovligt, siger lederen for de militære anklagere, Anatolij Matios.

De 10 søfolk, der var om bord på skibet, er blevet frigivet og er rejst tilbage til Rusland.

Tankskibet blev stoppet torsdag af den ukrainske efterretningstjeneste SBU, da det nærmede sig havnen Ismail i regionen Odessa.

Den russiske regering reagerede ved at true Ukraine med, at det ville få konsekvenser. Det blev dog ikke uddybet nærmere.

Ifølge SBU har skibet taget navneforandring for at skjule, at det deltog i "aggressionen" mod tre ukrainske flådeskibe i november.

Her blev 24 ukrainske søfolk fængslet, efter at Rusland åbnede ild mod de ukrainske flådefartøjer, der forsøgte at passere Kertjstrædet i Det Asovske Hav.

Rusland siger, det vil stille de ukrainske søfolk for en domstol.

Rusland har dog ikke en oplagt sag. FN's internationale tribunal for søfart i Hamburg har opfordret Rusland til at frigive søfolkene, så de kan vende tilbage til Ukraine.

De to lande har haft et yderst anspændt forhold, siden Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim. Rusland har også støttet prorussiske oprørere, der har forsøgt at løsrive det østlige Ukraine.

Cirka 13.000 mennesker er dræbt under konflikten.

/ritzau/AFP