Ukraine var »absolut ikke involveret« i angrebet på Nord Stream-gasledningerne i 2022.

Det siger præsident Zelenskyjs rådgiver Mykhaljo Podoljak nu til nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer få timer efter, at nye oplysninger fra USA retter mistanke mod en uidentificeret »proukrainsk gruppe« som værende bagmændene.

Oplysningerne er fremlagt til mediet The New York Times af anonyme embedsfolk.

Men ifølge Podoljak har Ukraines myndigheder ingen informationer om, hvad der er sket.

De anonyme embedsfolk understreger da også til mediet, at der ikke er noget, der indikerer, at Ukraines præsident eller topfolk skulle have været involveret i operationen.

De siger dog, at der formentlig er tale om ukrainere, russere eller en blanding, som er i opposition til Putin.

Oplysningerne fra embedsfolkene rummer flere nye detaljer om eksplosionerne på Nord Stream:

Blandt andet lyder det fra de anonyme embedsfolk, at angrebet formentlig er blev udført med hjælp fra erfarne dykkere, som ikke umiddelbart ser ud til at arbejde for militær eller efterretningstjenester.

Nord Stream-gasforbindelserne blev bygget for at kunne sende naturgas fra Rusland til Europa.

De har været omgærdet af kontroverser, og efter krigens udbrud i Ukraine blev de i september 2022 pludselig sprunget i luften.

Hvem, der stod bag, har lige siden været et mysterium, og anklager er faldet mod både Rusland, USA, Storbritannien og Ukraine.