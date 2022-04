Den ukrainske efterretningschef, Kyrylo Budanov, advarer om, at Rusland planlægger terrorangreb på civile mål i Rusland.

Tanken er, at Rusland så kan anklage Ukraine for at stå bag, og dermed retfærdiggøre angrebene i Ukraine.

Sådan lød det i et Facebook-opslag tirsdag fra efterretningsafdelingen i Ukraines forsvarsministerium.

»Russiske efterretningstjenester planlægger en række terrorangreb mod boligområder, hospitaler og skoler i Rusland. De planlægger også raketangreb på byen Belgorod og en af ​​byerne på Krim,« lyder det i Facebook-opslaget.

Han er overbevist om, at det hænger sammen med Ruslands fejlslagne plan om invasionen af Ukraine, der derfor tvinger Putin-regimet til at lancere 'beskidte scenarier,' som han kalder det.

»Derfor planlægger de eksplosioner af boligblokke eller raketbombning for at give de væbnede styrker i Ukraine og frivillige bataljoner skylden. På den måde kan de skabe et billede af 'ukrainske nationalisters grusomheder',« siger han.

Budanovs kommentarer kommer midt i de igangværende kampe mellem russiske og ukrainske militærstyrker. Mandag anklagede en ukrainsk bataljon russiske militærstyrker for at benytte sig af kemiske våben på civile i Mariupol.

»Russiske besættelsesstyrker brugte et giftigt stof af ukendt oprindelse mod ukrainsk militær og civile i byen Mariupol,« skrev Ukraines Azoz Regiment, en enhed i nationens Nationalgarde, på Telegram.

Ukraines regering er i gang med at undersøge de hidtil ubekræftede oplysninger om russisk brug af kemiske våben.

Internationale konventioner forbyder kemisk krigsførelse.

USA og NATO har endnu ikke indført et militært svar på Ruslands invasion af Ukraine. Men tidligere i marts sagde USAs præsident Joe Biden, at NATO »ville reagere«, hvis Ruslands præsident Vladimir Putin brugte kemiske våben i Ukraine.

Budanov advarede i november sidste år om, at Rusland invaderer Ukraine. Men hans advarsler blev afvist. Efterretningschefen sagde, at Rusland brugte den massive Zapad 21-militærøvelse i det vestlige Rusland og Ukraine som dække for en planlagt invasion af Ukraine. Den 24. februar fik han ret.