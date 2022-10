Lyt til artiklen

Siden 24. februar har russiske tropper befundet sig på ukrainsk jord.

Og siden da har millioner af ukrainere været på flugt. De venter kun på, at alting bliver fredeligt, så de kan komme hjem igen.

Men det er der lange udsigter til. Det skriver CNN.

For Ukraine har bedt flygtninge om ikke at vende hjem denne vinter, efter russiske drone- og missilangreb truer med at ødelægge landets skrøbelige elnet.

Det er Ukraines vicepremierminister, Iryna Vereshchuk, som rådede ukrainere i en videobesked tirsdag til 'ikke at vende tilbage endnu.'

»Vi skal overleve denne vinter. Hvis folk kommer tilbage kan elnettet svigte,« sagde hun.

Advarslen kommer efter uger med angreb på Ukraines energiinfrastruktur, som har forårsaget strømafbrydelser over hele landet og truet med en vanskelig vinter for dem, der stadig bor der.

Russiske missiler og iransk fremstillede droner har »ødelagt mere end en tredjedel af Ukraines energisektor,« har præsident Volodymyr Zelenskyj tidligere fortalt på en international konference om Ukraines genopbygning.