Tusinder af russere ringer desperat til en ukrainsk 'overgivelses-hotline'.

Det fortæller Andriy Yusov, der er talsmand for Ukraines militære efterretningstjeneste, om en ukrainsk overgivelses-hotline ved navn 'Jeg vil leve', til den ukrainske avis Pravda.

Det skriver Sky News.

»De ringer og spørger: 'Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver indkaldt? Hvad bliver jeg nødt til at gøre? Hvordan overgiver jeg mig på den rette måde,« siger Adriy Yusov til avisen.



Ifølge Yusov har omkring 2.000 russere, der enten netop er blevet indkaldt til hæren som følge af den delvise mobilisering, eller frygter at blive det, kontaktet ukrainernes hotline med spørgsmål i stil med det ovenfor i de seneste par uger.



Antallet skulle, ifølge talsmanden, have været stigende, siden Ukraine indledte modoffensiven i Kharkiv-regionen.



B.T. har ikke mulighed for at verificere Andriy Yusovs oplysninger, men det er velkendt, at mange russere forsøger at undgå indkaldelsen til hæren.

Der har både været lange køer ved grænsen til flere nabolande og meldinger om personer, som forsøger at forfalske lægeerklæringer i et forsøg på at slippe uden om en indkaldelse.