Mindst to personer er dræbt og ti andre såret i et angreb mod en FN-lejr i det nordlige Mali torsdag aften.

Bamako. Mindst to soldater fra FN's fredsbevarende mission i Mali er blevet dræbt i et angreb i den nordlige del af landet. Ti andre er såret.

Angrebet fandt sted torsdag aften lokal tid. Det oplyser talsmand for missionen Olivier Salgado ifølge nyhedsbureauet AP.

Her angreb ukendte gerningsmænd en lejr i den nordlige del af Kidal-regionen med granater.

Ofrene var fra det centralafrikanske land Tchad.

Ingen har taget skylden for angrebet. En række islamistiske, ekstremistiske grupper er kendt for at være aktive i området.

Kidal var blandt de maliske byer, der var under jihadistisk styre i 2012, indtil en franskledet operation fratog jihadisterne magten og drev dem ud i ørkenen.

Siden har jihadister udført mange angreb på maliske og internationale styrker i landet.

Mali var indtil et militærkup i 2012 et velfungerende, demokratisk land efter afrikansk målestok, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kuppet blev efterfulgt af et islamistisk oprør. Det destabiliserede landet yderligere. Derfor bad overgangspræsident Dioncounda Traoré i januar 2013 Frankrig om militær hjælp.

Kort tid efter besluttede FN's Sikkerhedsråd i 2013 at støtte en international intervention i landet.

Den fredsbevarende mission i Mali er den af FN's globale fredsbevarende missioner, der har oplevet flest tab.

/ritzau/