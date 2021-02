Regeringen i Nigeria kæmper med at få kontrol over den eskalerende vold i særligt den nordlige del af landet.

Et ukendt antal bevæbnede personer har dræbt 36 mennesker i to angreb i det nordlige Nigeria.

Det oplyser lokale embedsmænd og beboere onsdag.

Ifølge dem har bevæbnede personer begået de to angreb i løbet af de seneste 48 timer. I alt har 18 personer i hver af de to landsbyer Kaduna og Katsina mistet livet, mens flere er blevet såret.

Gerningsmændene brændte også flere huse ned.

Angrebene kommer midt i en tid, hvor sikkerhedssituationen i Afrikas mest folkerige nation hele tiden bliver værre og værre.

På det seneste er hundredvis af mennesker blevet dræbt i den nordlige del af landet af kriminelle bander i forbindelse med røverier og kidnapninger.

Det har gjort sikkerhedsudfordringen endnu større for Nigerias regering.

Den kæmper i forvejen med at dæmme op for islamistiske oprør i den nordøstlige del af landet og voldelige sammenstød blandt etniske grupper i flere centrale stater.

Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, erstattede for en måned siden sine militærledere gennem mange år på grund af den eskalerende vold.

Siden har landets væbnede styrker kæmpet med igen at få kontrol over flere nordøstlige byer, efter at de er blevet indtaget af oprørere.

Så sent som i sidste uge dræbte ukendte gerningsmænd en elev i et angreb på en kostskole i landets nordvestlige stat Niger. 42 personer blev kidnappet under angrebet - heriblandt 27 elever.

Bortførelsen er sket, et par måneder efter at en lignende episode fandt sted i december 2020.

Her blev over 300 skoledrenge bortført fra en landsby i det nordlige Nigeria. I den forbindelse hævdede jihadistgruppen Boko Haram at stå bag. Skoledrengene blev senere overgivet til myndigheder efter forhandlinger.

/ritzau/Reuters