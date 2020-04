Canadisk politi har ifølge medierapporter pågrebet en mand, som skal have skudt mod personer i Nova Scotia.

Et antal personer er skudt og dræbt i Canada af en bevæbnet mand, rapporterer to nyhedsmedier.

Canadisk politi har ifølge medierapporter tidligere på dagen pågrebet en mand, som er sigtet for at have kørt rundt i Nova Scotia og skudt mod flere personer over flere timer. Det skriver Reuters.

Manden blev pågrebet ved 16-tiden dansk tid. Da var der gået 12 timer, efter at politiet havde fået det første alarmopkald.

Politiet har tidligere bekræftet, at flere mennesker er ramt af skud, men der er ikke blevet oplyst yderligere detaljer.

Den anholdte skal være en 51-årig mand, som blandt andet kørte rundt i en politibil, mens han skød mod tilfældige.

/ritzau/Reuters.