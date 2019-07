Vi ønsker, at atomaftalen skal bevares, siger udenrigsminister Jeremy Hunt. Men han advarer efter iransk brud.

Hvis Iran bryder den internationale atomaftale med landet, så er Storbritannien heller ikke længere en del af den.

Det siger udenrigsminister Jeremy Hunt, efter Iran tidligere mandag oplyste, at det har samlet mere lavtberiget uran, end atomaftalen fra 2015 tillader.

Hunt, der er den ene af to kandidater til at afløse premierminister Theresa May, siger til Sky News, at Storbritannien stadig støtter aftalen.

- Vi ønsker at bevare den aftale, fordi vi ikke ønsker, at Iran skal have atomvåben. Men hvis Irna bryder aftalen, så er vi også ude af den, siger han.

USA var den første part til at bryde med aftalen, da præsident Donald Trump sidste år trak amerikanerne ud.

Tyskland, der var en af de seks stormagter, der var med til at underskrive aftalen i 2015, udtrykker stor bekymring over, at Iran har overskredet aftalens maksimum for beriget uran, siger en kilde i udenrigsministeriet i Berlin.

- Vi opfordrer Iran til at gå et skridt tilbage og ikke yderligere underløbe atomaftalen, siger kilden.

