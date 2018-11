De ansatte i Disneyworld og Disneyland kæmper for at stoppe besøgende i at sprede aske fra deres afdøde familiemedlemmer. Særligt en forlystelse er særligt hårdt ramt.

Den amerikanske avis Wall Street Journal kunne for nyligt fortælle historien om, at de ansatte i Disneyworld i Florida har en særlig kode, de siger over radioen, hvis nogen har spredt aske i en forlystelse.

Når det sker, bliver forlystelsen straks lukket og rengjort.

Ifølge amerikansk lov er det forbudt at sprede aske fra afdøde på privat grund uden tilladelse. At stede sine afdøde kære til hvile i en forlystelse udløser både samfundstjeneste og en bortvisning fra forlystelsesparken.

Men det afskrækker ikke gæsterne i de to disney-parker fra at give deres pårørende en eventyrlig bisættelse blandt Anders And og Mickey Mouse.

Asken fra døde amerikanere bliver smuglet ind i pilleglas, flasker, smykkebeholdere og jakker med skjulte lommer.

Blandt de mest populære begravelsessteder er blomsterbede, buske, Pirates of the Caribbean-karusellen og voldgraven under Dumbo-karusellen. Men det mest populære sted er det berømte spøgelseshus, skriver Wall Street Journal.

»Der er så meget aske i spøgelseshuset, at det ikke er nogen spøg længere,« siger en ansat til avisen.

En kvinde, der ønsker at være anonym, fortæller avisen, at hun smuglede asken fra sin afdøde mor ind i et pilleglas.

»Alle som kendte hende vidste, at Disney var hendes »happy place«,« siger hun.

Når personalet opdager aske bliver det fjernet med en specialstøvsuger.