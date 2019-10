Mere end 100 Islamisk Stat-fanger er ifølge de amerikanske myndigheder undsluppet fra fængsler i Syrien.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP med henvisning til det amerikanske udenrigsministerium.

»Tallet er nu over 100,« siger James Jeffrey, der er USA's specielle udsending til Syrien.

»Vi ved ikke, hvor de er,« uddyber han.

Den skræmmende nyhed kommer få uger efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, lod sin tyrkiske kollega, præsident Erdogan, vide, at han ville være okay med tyrkisk angreb på de kurdiske besiddelser i det nordlige Syrien.

Siden har der fra flere sider været kritik af Trumps udtalelser.

Det skyldtes blandt andet, at mange mener, man efterlod de kurdiske allierede til sig selv. Specielt kurderne i det nordlige Syrien har spillet en stor rolle i kampen mod Islamisk Stat.

Og det har da også været frygtet, at netop en større IS-fangeflugt kunne blive et resultat af de tyrkiske bombardementer i de kurdiske områder.