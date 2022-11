Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

100.000 amerikanske dollar – eller knapt 720.000 danske kroner.

Det er, hvad en amerikansk byggevirksomhed nu udbyder, efter de gjorde et uhyggeligt fund på en byggeplads.

Det skriver The Guardian.

Byggepladsen skal nemlig blive til Barack Obamas præsidentielle bibliotek, og på grunden, hvor arbejdet foregår, blev en løkke fundet.

En løkke som en reference til lynchning, hvor hvide henrettede sorte i USA uden rettergang i slavetiden. På en byggeplads relateret til USAs første sorte præsident.

»Vi har nultolerenca over for had på vores arbejdsplads. Vi træner vores ansatte i ikke at have bias og italesætter det på vores møder. Vi suspenderer nu alt arbejde på byggepladsen for at gennemgå endnu en runde træning og samtale med alle vores medarbejdere,« oplyser Lakeside Alliance, byggefirmaet, der er en sammenslutning af forskellige byggefirmaer ejet af sorte amerikanere.

»Denne skamfulde, hadefulde og kujonagtige handling er lavet for få vores opmærksomhed og splitte os,« skriver virksomheden videre.

Derfor er det også blevet politianmeldt, og politiet i Chicage er på sagen.

Der er tradition for, at amerikanske præsidenter ofte åbner et præsidentielt bibliotek, efter de har forladt posten, og Barack Obamas bliver bygget i Chicago, hvor den Hawaii-fødte jurist brød igennem som politiker. Bibliotekerne er typisk en samling af forskellige dokumenter, samlinger og andre historiske artefakter fra præsidenternes tid i embedet.