En eller anden – højst sandsynlig død person – mangler et ben i New York.

Men hvem?

Det makabre spørgsmål står politiet i den amerikanske storby lige nu og mangler svaret på.

I weekenden blev der nemlig gjort et uhyggeligt fund i byens berømte subway.

Et ben fra et menneske lå pludselig på sporene på linje 4 mellem 167. gade og 170. gade i bydelen Bronx.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem The New York Post og NBC New York.

Ifølge medierne var benet stadig påklædt, men på trods af det, er det endnu ikke lykkedes at fastslå, hvorvidt det stammer fra en mand eller en kvinde.

Det bizarre fund kommer efter en række uhyggelige sager i undergrundsbanen den seneste tid.

Senest blev en 57-årig mand fundet død i en togvogn mandag aften. Politiet arbejder ud fra en tese om, at der er tale om et narkorelateret dødsfald.

Lørdag udviklede et skænderi sig voldeligt på stationen Queens Plaza. Her blev en mand slået med et metalrør.

I sidste uge fik en brasiliansk turist umotiveret skåret halsen over på samme metrostation.

Endelig har der for nylig været et masseskyderi ved en station i Bronx, hvor en person mistede livet.

Ifølge The Guardian er kriminaliteten i New Yorks metrosystem steget med 22 procent siden årsskiftet.

Derfor har politiet øget sin tilstedeværelse for at øge trygheden i byens offentlige transport.

Borgmester Eric Adams har beordret 1000 både uniformerede og civile betjente til at patruljere i undergrunden som følge af de mange sager.