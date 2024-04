Sundhedsarbejdere i Gaza har for nylig fundet en massegrav.

Inde i Nasser Medical Complex i Gazas Khan Younis har man angiveligt afsløret en grav, hvor mere end 180 lig er blevet fundet indtil videre.

Det skriver det mellemøstlige medie, Al Jazeera.

Alt i mens, at Israel fortsat bombarderer i området i mere end seks måneder, lyder det.

Foto: Ramadan Abed/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ramadan Abed/Reuters/Ritzau Scanpix

På bare to dage har det palæstinensiske civilforsvar fundet mindst 180 lig i den store massegrav. ¨

Blandt de døde har man fundet ældre kvinder, børn og unge mænd.

Samtidig lyder meldingen, at man fortsat forventer, at grave flere lig fri i løbet af de kommende dage. 'I betydelige mængder', lyder det.

Massegraven er blevet opdaget i kølvandet, da de israelske tropper trak sig ud af området 7. april.

Ingen kender med sikkerhed, hvem der står bag udgravningen. Reuters skriver, at det israelske militær ikke har villet kommentere på sagen.

Tidligere på ugen blev en massegrav opdaget ved al-Shifa hospitalet efter en to ugers belejring, skriver Al Jazeera yderligere. Det var kun en af ​​flere massegrave, der blev fundet ved al-Shifa.

Andre steder i Gaza gør man sig også angiveligt klar til en landinvasion.

»Der er noget, der tyder på, at der er lavet en diplomatisk studehandel mellem USA og Israel,« vurderer B.T.s Mellemøstkorrespondent Jotam Confino:

»Israel har accepteret ikke at gå alt for aggressivt til værks over for Iran til gengæld for amerikansk støtte til en invasion af Rafah – med et amerikansk krav om, at der skal være en form for evakueringsplan for de civile på plads.«