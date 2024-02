Der er ingen station for menneskedele på genbrugspladserne.

Alligevel kunne medarbejderne på en belgisk genbrugsplads gøre et opsigtsvækkende fund.

Onsdag morgen mødte medarbejderne nemlig ind på pladsen til, at nogen må have efterladt en menneskefod.

Det skriver den franske avis Le Figaro.

Det belgiske myndigheder fortæller, at de arbejder på at få klargjort, hvor og hvem foden stammer fra.

Direktøren i firmaet bag genbrugspladsen fortæller, at man måtte stoppe arbejdet på dele af pladsen.

»Vi ringede til politiet, som bad os om at holde op med at arbejde. Linjen blev stoppet for dagen, før den blev genoptaget dagen efter,« siger Thomas Monseu ifølge mediet.

Han tilføjer:

»Det er første og sidste gang vi oplever den slags – håber jeg .«

Det er ikke første gang i år, der er fundet menneskedele uden ejermand.

I et nyindkøbt hus i Colorado fandt husets nye ejere et menneskehoved og en hånd i en kummefryser.