En mand bevæbnet med en kniv gik onsdag aften lokal tid til angreb på flere personer i Orange County i Californien, USA.

Mindst fire mennesker er blevet dræbt i knivangrebene, der skete over en periode på to timer. Derudover er to såret og hastet til hospitalet, skriver lokale medier - deriblandt CBS Los Angeles.

Det første angreb fandt sted omkring klokken 19.35 lokal tid i et lejlighedskompleks i Garden Grove, hvor en mand blev dræbt på stedet, mens en anden mand fik kritiske skader og efterfølgende døde på hospitalet.

Kort efter blev en tredje person stukket ned ved en nærliggende 7-Eleven på South Harbor Boulevard. Denne person - angiveligt en sikkerhedsvagt - menes også at have mistet livet.

Senere måtte endnu et offer lade livet, da gerningsmanden - som angiveligt er en 33-årig mand - gik til angreb i en Subway-restaurant.

Efter hændelsen på Subway blev politiet tilkaldt til et nærliggende område, hvorefter endnu et offer blev hastet til hospitalet i en endnu uvis tilstand.

Gerningsmandens sidste angreb fandt sted på Harbor Boulevard tæt ved Garden Grove i det sydøstlige Los Angeles. Tilstanden på dette er offer er ligeledes ukendt.

Ifølge NBC Los Angeles har politiet anholdt den formodede gerningsmand.



Politiet siger til det lokale medie, at de mener motivet bag angrebene er røveri, og at ofrene var tilfældigt udvalgte.