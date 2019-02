Et brutalt drab ryster i øjeblikket hele England.

En kun 6-årig pige er blevet dræbt og voldtaget af en 16-årig dreng.

Drengen, Aaron Thomas Campbell, blev torsdag kendt skyldig i at have kidnappet, voldtaget og dræbt den lille pige, Alesha MacPhail, 2. juli sidste år.

Dommeren i sagen har kaldt drabet for 'noget af det sygeste og mest ondskabsfulde, som retten nogensinde har set', skriver The Guardian.

Drengen skulle angiveligt have kidnappet Alesha, imens hun lå og sov.

Han har med en kniv truet hende til ikke at sige noget eller gøre modstand og har herefter fragtet hende til et hotel, hvor han voldtog og dræbte hende.

Den seks-årige pige fra North Lanarkshire i Skotland var på sommerferie hos sine bedsteforældre og ankom til stedet kun et par dage før sin død.

Campbell boede ikke langt fra pigens bedsteforældre sammen med sin mor og sin lillesøster.

Moderen beskriver sin,nu drabsdømte søn som en aktiv dreng, der elsker at hoppe på trampolin og svømme.

Men ikke alle, der kender familien, er enige i det.

De beskriver Campbells forhold til sin mor som 'problematisk', og de to skulle eftersigende have haft en stor diskussion den nat, Alesha forsvandt.

Den 16-årige drabsmands bedste ven beskrev ham i retten som en populær dreng med en mørk humør. Han fortalte også, at Campbells havde symptomer på angst og depression. Han var en del af en gruppe på sin skole, som drak regelmæssigt, røg og festede.

Campbell skulle eftersigende være blevet inspireret af karakteren 'The Slender Man' til at dræbe pigen. En fiktiv karakter, der siges at dræbe små børn.

Campbells DNA blev fundet 14 forskellige steder på Aleshas krop, herunder DNA, der viser, at han også voldtog den lille pige.

Retsmedicineren fortalte i retten, at Alesha havde katastrofale skader på sin krop, som hun havde fået, imens hun var i live.

Den 21. marts falder dommen i sagen.