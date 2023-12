Juleaften fik en uhyggelig afslutning i det sydlige London.

Her måtte det lokale politi nemlig rykke ud til en 22-årig kvinde med et alvorligt knivstik.

Ambulancereddere forsøgte at redde hende, men forgæves. Kvinden døde, og de pårørende er nu underrettet.

Det skriver politienheden i den britiske storby i en pressemeddelelse.

»Dette er en tragisk hændelse, og mine tanker er med kvindens familie og venner i denne utroligt svære tid,« siger politichefen i Southwark, Syd London, ifølge meddelelsen.

På det sociale medie X skriver politiet, at en 16-årig dreng blev fundet i området efterfølgende. Drengen blev arresteret og sidder nu varetægtsfængslet.

Men på trods af det, vurderer politiet, at hændelsen vil skabe utryghed i lokalsamfundet. Også derfor har man besluttet at indsætte ekstra mandskab.

»Vi er klar over, at dette vil have en betydning på hele lokalsamfundet, og vi vil have ekstra patruljer i området over de kommende dage for at give sikring,« siger politichefen.

Selvom man har arresteret en i sagen, fortsætter efterforskningen, og man beder alle borgere, der måtte have set eller hørt noget, om at henvende sig til politiet.