I årevis dræbte han tilsyneladende tilfældige ofre, mens han samtidig pralede med sine bedrifter ved at sende breve til aviserne.

Den såkaldte Zodiac-morder holdt ligeledes af at plage efterforskerne med kryptogrammer, der måske kunne afsløre hans identitet. Et sådan kryptogram er netop blevet afkodet.

Hele 51 år efter, at San Francisco Chronicles i 1969 modtog ordgåden kendt som cifferskriftet 340, kan avisen fortælle, at et hold af kodeeksperter fra USA, Østrig og Belgien nu har løst gåden.

‘Jeg håber, I har masser af sjov med at fange mig,’ skrev den ukendte morder blandt andet.

Mindst fem ofre Zodiac-morderen har mindst fem mord på samvittigheden I 1968 blev David Arthur Faraday på 17 år og Betty Lou Jensen på 16 begge skuddræbt. I 1969 blev Michael Mageau og Darlene Elizabeth Ferrin på 19 og 22 år skudt på en parkeringsplads. Megeau overlevede. Ferrin omkom. I 1969 blev et kærestepar, den 20-årige Bryan Hartnell og den 22-årige Cecelia Ann Shepard, forsøgt dolket ihjel. Hartnell overlevede, mens Shepard omkom få dage senere. I 1969 blev den 29-årige taxachauffør Paul Stine skuddræbt i San Francisco.

I det uhyggelige budskab gør Zodiac-morderen det klart, at han ikke er bange for at blive henrettet, hvis han skulle blive fanget og stillet til regnskab for sine gerninger. Han tilskrives mindst fem mord.

‘Jeg er ikke bange for gaskammeret, fordi det vil sende mig tidligt til paradis, hvor jeg nu har nok slaver til at arbejde for mig,’ står der videre.

Du kan læse hele teksten, som den er afkodet af eksperterne i faktaboksen nederst i artiklen.

I cifferskriftet 340, der er navngivet sådan grundet de 340 tegn, det består af, er der desværre ingen tilkendegivelse af, hvem morderen er.

Men eksperterne er selvsagt glade for endelig at have nået en konklusion på, hvad morderen har kommunikeret.

Kodebryderen David Oranchak fortæller, at han har været i gang med opgaven siden 2006.

Ved hjælp af specielle computerprogrammer, er det lykkedes eksperterne at afkode beskeden gemt i de forvirrende tegn og symboler, som gerningsmanden fremsendte.

Det er anden gang, at en af koderne fra Zodiac-morderen, der gav sig til kende med dette navn i sine breve, er blevet knækket.

Her er kode-eksperternes løsning I HOPE YOU ARE HAVING LOTS OF FUN IN TRYING TO CATCH ME THAT WASNT ME ON THE TV SHOW WHICH BRINGS UP A POINT ABOUT ME I AM NOT AFRAID OF THE GAS CHAMBER BECAUSE IT WILL SEND ME TO PARADICE ALL THE SOONER BECAUSE I NOW HAVE ENOUGH SLAVES TO WORK FOR ME WHERE EVERYONE ELSE HAS NOTHING WHEN THEY REACH PARADICE SO THEY ARE AFRAID OF DEATH I AM NOT AFRAID BECAUSE I KNOW THAT MY NEW LIFE IS LIFE WILL BE AN EASY ONE IN PARADICE DEATH

I 1969 havde en skolelærer held med at afdække beskeden gemt i cifferskriftet 408.

'Jeg holder af at slå ihjel, fordi det er så sjovt,’ lød den hårrejsende udmelding dengang.

Forbundspolitiet FBI bekræfter at være vidende om, at kryptogrammet er løst. I en kommentar gør en talsperson det klart, at politiet ikke har opgivet at finde morderen.