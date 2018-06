En taxa er lørdag først på aftenen kørt ind i en gruppe mennesker i Moskva. Mindst otte er kvæstet, oplyser lokale redningstjenester til nyhedsbureauet Tass.

En kvinde meldes alvorligt kvæstet, men hun er ikke i kritisk tilstand.

Nyhedsbureauet Interfax skriver, at der blandt de kvæstede er mexicanske statsborgere, som er i Rusland for at følge VM i fodbold.

Påkørslerne skete nær Den Røde Plads.

Nyhedsbureauet Interfax skriver, at chaufføren var beruset. Hans kørekort er fra Kirgistan.

Vidoeoptagelser, som Daily Mail er kommet i besiddelse af, viser tydeligt, at chaufføren forsøger at flygte, mens en ophidset folkemængde forsøger at fange ham. Daily Mail er også kommet i besiddelse af en videooptagelse af selve påkørslen. Her forlader chaufføren meget pludseligt sin kørebane og pløjer direkte ind i folkemængden, hvorefter han flygter til fods.

Chaufføren er blevet pågrebet af politiet.

De trafikale myndigheder siger, at manden selv har sagt, at han ikke ramte nogen med overlæg.

Myndighederne i den russiske hovedstad offentliggjorde kort efter hændelsen fotos af taxaen, hvis kofanger var revet af.

Rusland har lovet, at der vil være optimal sikkerhed under VM i fodbold.

/ritzau/Reuters