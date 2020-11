Omkring 23.30 blev Ben opmærksom på, at noget var helt galt i den gade, han bor i det centrale Philadelphia i Pennsylvania.

Han gik ud på gaden, og synet, der mødte ham, var overvældende.

»Der var fyldt med folk fra politi og bombehold, det var helt vildt,« forklarer Ben Seklecki til B.T.

Kort forinden var der fundet en dramatisk anholdelse sted i det centrale Philadelphia. Tæt på Pennsylvania Convention Center, hvor der lige nu tælles stemmer i delstaten, der kan afgøre det amerikanske præsidentvalg.

To personer var ifølge politiet og lokale medier kørt fra delstaten Virginia til Philadelphia for at angribe stedet, hvor stemmerne bliver talt op i skrivende stund.

Længe har Donald Trump ført delstaten, men fredag morgen, lokal tid, overtog Joe Biden føringen.

Donald Trump har selv været ude og sige, at stemmeoptællingen i blandt andet Philadelphia bør stoppe.

Om det var årsagen til, at de to mænd valgte at sætte sig i deres grå Hummer og køre til Philadelphia, står endnu ikke klart.

Det står dog klart, at de to mænd blev anholdt af politiet.

Deres Hummer står efterladt på en gade i Philadelphia, og her fandt B.T. bilen, som har flere opsigtsvækkende kendetegn.

Flere af dem af en noget dyster slags.

Bag på den efterladte Hummer hænger et amerikansk flag. Men går man endnu tættere, så er der flere interessant observationer, man kan gøre.

Flere steder på Hummeren er der logoer for den efterhånden omsiggribende konspirationsbevægelse QAnon.

I hovedtræk mener bevægelsens følgere, at Donald Trump forsøger at redde verden fra en stor pædofiliring anført af Hillary Clinton, Pave Frans, Tom Hanks, Dalai Llama og Barack Obama blandt mange andre.

Inde i Hummeren er også et par interessante ting.

I forruden kan man se et par old school Ray-Ban-solbriller. Lige ved siden af et skilt, der ved første syn kunne minde om et politiskilt, men ved nærmere eftersyn står det klart, at der er tale om et skilt fra et privat sikkerhedselskab.

Politiet i Philadelphia rykkede ud torsdag aften, efter de fik et tip om, at to mænd var på vej fra Virginia med AR-16 rifler for at angribe stedet, hvor stemmerne tælles.

Om politiet fandt netop AR-16 våben, står endnu ikke klart, men i Hummeren ligger en beholder til en riffel af en slags.

Og politiet har bekræftet, at man fandt våben i bilen, som også bærer præg af en længere køretur med tomme madbakker og tomme flasker.

»Det var et par psykopater, der var kørt herop fra Virginia. Det her er min by. Det er mit land. Min bedste ven er fra Jamaica, og jeg er pinlig over at fortælle ham, sådan noget sker i min by. I mit land,« siger Ben.

Fredag fortsætter man med at tælle stemmer i Philadelphia.

Mange af dem, der tæller, har været i gang i mange timer.

Men man er fast besluttet på at blive færdig.