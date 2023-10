Sent søndag aften udspillede der sig dramatiske og uhyggelige scener i den norske by Stavanger.

Her kom politiet i ildkamp med en mand, som havde taget et gidsel efter et trafikuheld.

Gidseltageren døde, og også gidslet og en politibetjent blev ramt af skud under skudvekslingen på åben gade.

Det skriver Dagbladet.

Det startede med, at en mand i fyrrerne var involveret i et trafikuheld i Randaberg vest for Stavanger søndag aften klokken 22.30.

Her kørte han sammen med en anden bil, hvori der sad en familie bestående af to voksne og to børn. De kom ikke noget til.

Manden stak af fra stedet og kaprede en anden bil.

Herefter tvang manden bilens chauffør til at køre videre.

Ifølge lokalmediet Stavanger Aftenblad blev han observeret med et skydevåben, da han stak af fra den første trafikulykke.

Et andet lokalmedie, Randaberg24, skriver derudover, at flere vidner så manden skyde mod en brandbil, som var på vej til den første ulykke.

Søndag klokken 22.44 fik politiet meldingen om, at den bevæbnede mand havde taget et gidsel under sin flugt, og det blev startskuddet til en biljagt og skudveksling mellem gerningsmanden og politiet.

»Politiet fik hurtigt sporet bilen og fulgte efter den mod Stavanger. Den mistænkte skød ud af vinduet og mod politiet,« siger operationsleder Victor Fenne-Jensen ved politiet i sydvest.

Under mandens flugtforsøg opstod der en ildkamp mellem ham og politiet, hvor både gerningsmanden, gidslet og en betjent blev ramt af skud.

»Gerningsmanden blev fragtet til Stavanger Universitetssygehus og blev kort efter erklæret død. Gidslet har fået moderate skudskader og skulle ikke være livstruende skadet. Politibetjenten blev skudt i brystet, men idet han bar skudsikker vest, er han uskadt,« oplyser Victor Fenne-Jensen.

Lokalmediet Stavanger Aftenblads politiske redaktør Harald Birkevold, bor nær gerningsstedet og kunne pludselig høre både høje råb og adskillige skud, da han søndag aften var på vej i seng.

»Det var en meget dramatisk hændelse. Der blev brugt en del ildkraft,« fortæller Harald Birkevold til Dagbladet og tilføjer, at han hørte mellem fem og syv skud.

Politiet arbejder på at underrette de pårørende til den afdøde gidseltager og gidslet.

Også specialenheden for politisager – svarende til Den Uafhængige Politiklagemyndighed her i Danmark – er involveret, idet gerningsmanden døde under ildkampen med politiet.