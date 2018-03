I videoen foroven kan du se de dramatiske billeder fra stedet i Texas, hvor den mistænkte sprængte sig selv i luften under en politijagt.

Tre ugers jagt på en gerningsmand, der stod bag flere pakkebomber i Austin, Texas, sluttede onsdag morgen lokal tid, da han sprængte sig selv i luften under en politijagt.

Nu er politiet måske kommet nærmere bombemandens, 23-årige Mark Conditts, motiv.

Det skriver New York Post.

Mark Conditt havde en liste over fremtidige mål, som han ville sprænge sine pakkebomber ved.

Kort efter fundet af listen tog politiet ud for at sikre adresserne. Her blev ingen bomber fundet. Derfor ser politiet nu nærmere på, om et motiv på baggrund at målene kan findes.

Samtidig holder politiet listen med de fremtidige mål op mod de seks adresser, hvor det lykkedes Mark Conditt at sprænge bomber. Her døde to mennesker og fire blev såret.

Den mistænktes bil slæbes væk. Texas den 21. marts. Foto: EPA/THAO NGUYEN Den mistænktes bil slæbes væk. Texas den 21. marts. Foto: EPA/THAO NGUYEN

23-årige Mark Conditt boede sammen med flere samboer i huset her. 23-årige Mark Conditt boede sammen med flere samboer i huset her.

De to mænd, der blev slået ihjel af bomberne, var sorte. Derfor gik de første spekulationer på, at bomberne var racistisk motiveret. Men myndighederne fortalte senere på onsdagen, at dette ikke var tilfældet.

Det begrunder myndighederne med en henvisning til en 25 minutters lang ’tilståelses-optagelse’, som Mark Conditt optog, inden han sprængte sig selv i luften.

»Efter at have hørt til den optagelse, nævner han ingenting omkring terror eller had. I stedet lød han som en meget presset ung mand, der havde problemer i sit liv, og det var det, der drev ham til det punkt,« siger Austins politichef Brian Manley ifølge New York Post.

Mark Conditt var arbejdsløs og boede sammen med nogle venner i et hus i byen Pflugerville 20 kilometer fra Austin.

På billedet: Betjente fra specialstyrken SWAT i byen Pflugerville. Den 21. marts. Foto: Stephen Spillman På billedet: Betjente fra specialstyrken SWAT i byen Pflugerville. Den 21. marts. Foto: Stephen Spillman