Det var ikke en tilfældighed, at 13-årige Jayme Closs' kidnapper valgte lige præcis hende.

I et retsdokument, der blev offentliggjort mandag, beskriver 21-årige James Patterson, der er sigtet for at kidnappe Jayme Closs og dræbe begge hendes forældre, hvordan han kom på ideen at kidnappe den 13-årige skolepige.

Ifølge BBC skulle han angiveligt have fortalt efterforskere, at han sad i sin bil på vej til arbejde på en ostefabrik, da han så Jayme Closs stige af en skolebus.

I retsdokumentet citeres James Patterson for at sige: 'Allerede der vidste jeg, at det var pigen, jeg skulle tage.'

Teenageren Jayme Closs er blevet fundet i live efter tre måneder, hvor hun angiveligt er blevet holdt skjult af sin kidnapper. Foto: FBI HANDOUT Vis mere Teenageren Jayme Closs er blevet fundet i live efter tre måneder, hvor hun angiveligt er blevet holdt skjult af sin kidnapper. Foto: FBI HANDOUT

Den 21-årige amerikaner har desuden fortalt politiet, at han kun arbejdede på ostefabrikken to dage, og at han spottede hende én af de to morgener, hvor han kørte på arbejde.

Flere gange efterfølgende skal James Patterson have befundet sig tæt på Closs' familiens hjem med planer om at tage den 13-årige pige, men have afblæst planen, fordi der var for mange mennesker omkring.

Men en dag midt i oktober lykkedes det ham at udføre sin uhyggelige plan, da han stormede familien Closs' hjem, hvor Jayme boede sammen med sine to forældre.

Her skød han begge den 13-årige piges forældre, hvorefter han bandt hendes hænder og ankler og smed hende i bagagerummet på sin bil.

Jayme Closs var et bevidst mål for 21-årige Jake Thomas Patterson. Foto: Barron County Sheriff's Department Vis mere Jayme Closs var et bevidst mål for 21-årige Jake Thomas Patterson. Foto: Barron County Sheriff's Department

Jayme Closs har fortalt politiet, at hendes kidnapper kørte hende 105 kilometer væk til en hytte i den lille by Gordon, hvor hun angiveligt blev holdt fanget, indtil det lykkedes hende at flygte.

Ifølge den 13-årige pige skulle James Patterson have bedt hende om at gemme sig under hans seng, når hans venner eller familie kom besøg i hytten, hvorefter han truede hende med, at 'slemme ting' ville ske med, hvis nogen opdagede, at hun var i hytten.

Nogle gange blev hun tvunget til at blive under sengen i op mod 12 timer uden hverken mad, drikke eller badeværelsesbesøg.

For at sikre sig, at hun ikke kunne komme ud, stablede den 21-årige tunge genstande rundt om sengen, som den unge pige umuligt kunne flytte, uden han ville opdage det.

Foto: FBI/Handout via Reuters/File Photo Vis mere Foto: FBI/Handout via Reuters/File Photo

Den 10. januar lykkedes det Jayme Closs at undslippe sin kidnapper, da han forlod hytten og informerede hende om, at han ville være tilbage efter fem eller seks timer.

Her lykkedes det hende at flytte de tunge genstande, James Patterson havde stablet rundt om sengen, og flygte. Skriver flere udenlandske medier.

Ude på gaden tog hun kontakt til en lokal hundelufter, som ringede til politiet.

Ifølge de lokale politibetjente, der arresterede James Patterson, skulle han angiveligt havde sagt: »Jeg ved, hvad det der handler om. Jeg gjorde det,« da han trådte ud af sin bil.