Da europæerne med Christopher Columbus i spidsen i 1492 ’opdagede’ de amerikanske kontinenter, blev det startskuddet til europæisk dominans og en gradvis udvikling af de kontinenter, vi kender i dag.

Men det blev også starten på et folkemord, der blev så omfattende, at det fik konsekvenser for klimaet på hele jordkloden, viser ny forskning fra University College London.

I kølvandet på europæernes ankomst til de amerikanske kontinenter førte krige og ikke mindst europæernes medbragte sygdomme til, at omkring 56 millioner indfødte på de amerikanske kontinenter døde de næste 100 år.

Det betød, at enorme områder, som blev kultiveret og dyrket som landbrug af de indfødte, pludselig stod øde, og i stedet voksede træer og buske frem.

Christopher Columbus ankom i 1492 til Sydamerika og er krediteret som manden, der opgadede de amerikanske kontinenter.

Et område på størrelse med Frankrig gik fra at være landbrug til at være skov.

Den udvikling betød, at mængden af Co2, der blev udledt i atmosfæren, faldt så drastisk, at det fik betydning for gennemsnitstemperaturen på hele jordkloden.

Temperaturen faldt simpelthen og gav anledning til det, forskere i flere århundreder har kaldt ’den lille istid’ – startende i 1610.

Hidtil har forskere ment, at den lille istid blev udløst af naturen selv. Men nu viser undersøgelser, at det var en decideret affolkning af de amerikanske kontinenter, der fik temperaturen til at falde.

»Co2 og klimaet havde været relativt stabilt frem til det her tidspunkt. Så det her er de første store forandringer, vi ser i forhold til verdens drivhusgasser,« siger en af rapportens forfattere, professor Mark Maslin, til CNN.

Resultaterne bygger på en analyse af arkæologiske fund, historiske data og ikke mindst analyser af isen på Antarktis.

Isen har nemlig indfanget atmosfæriske gasser, og derfor er det muligt for forskere at analysere isen og finde ud af, hvor meget kuldioxid, der var i atmosfæren for flere hundrede år siden.

»Vi har været i stand til at balancere alle fakta og indse, at den eneste måde, den lille istid kunne være så intens, er på grund af folkemordet på millioner af mennesker,« siger Mark Maslin.