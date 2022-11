Lyt til artiklen

Blanka Arellano rejste mere end 5.000 kilometer for endelig at møde sin kæreste efter flere måneders flirt på sociale medier.

Kort efter mistede familien kontakten med hende. Nu er uhyggelige detaljer dukket op.

Det er tre uger siden, mexicanske Blanka Arellano rejste fra Mexico City til Lima i Peru for at tage videre til strandbyen Huacho, hvor kæresten – 37-årige Juan Villafuerte – ventede på hende.

»Jeg er forelsket,« sagde hun til sin niece Karla Arellano 7. november ifølge News.com.au.

Det er sidste gang, Blanka Arellano har givet livstegn fra sig.

Efter flere forgæves forsøg på at få kontakt til sin tante slog Karla Arellano alarm – og få dage senere gjorde politiet et grufuldt fund.

På den populære strand i Huacho fandt efterforskerne en finger, hvor fingerspidsen var skåret af. Der var stadig en sølvring på fingeren.

Dagen efter – 11. november – fandt politiet også en arm og et hoved.

Men det var endnu et uhyggeligt fund på stranden den efterfølgende dag, som for alvor fik politiet på sporet af, hvad der kunne være sket med Blanka Arellana – og hvorfor.

Her dukkede en torso op på stranden – men alle organer var blevet fjernet.

Efterforskerne har undersøgt ligdelene og bekræfter, at de alle stammer fra den savnede Blanka Arellano.

Det fik politiet til at mistænke hendes internetkæreste Juan Villafuente for drabet – og for at at være involveret i handel med menneskelige organer. Det skriver El País Mexico.

37-årige Juan Villafuerte er blevet anholdt i drabssagen. Han nægter sig skyldig. Foto: Politifoto Vis mere 37-årige Juan Villafuerte er blevet anholdt i drabssagen. Han nægter sig skyldig. Foto: Politifoto

I sin desperate søgen efter, hvad der var sket med hendes elskede tante, havde Karla Arellano taget kontakt til kæresten få dage forinden.

Her lød svaret fra Juan Villafuente, at Blanka Arellano var begyndt at kede sig og var taget tilbage til Mexico, fordi han 'ikke kunne tilbyde hende det liv, hun gerne ville leve'.

17. november blev han anholdt af politiet.

Under en ransagning af Juan Villafuertes lejlighed fandt politiet blandt andet blodspor flere steder, kvindetøj, kufferter – og et mexicansk flag.

Juan Villafuente nægter sig skyldig, men holdes varetægtsfængslet i sagen, som stadig efterforskes.