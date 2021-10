Det sendte chokbølger gennem det engelske folk, da den 33-årige Sarah Everard i marts 2020 blev kidnappet og dræbt af en politimand i London.

Betjenten, 48-årige Wayne Couzen, stoppede uskyldige Sarah Everard en aften og påstod, at hun havde overtrådt de strenge coronarestriktioner og derfor skulle med ham i politibilen.

Han fik hende herefter ind i bilen og kørte mod et fjerntliggende landområde nordvest for Dover i det sydøstlige England.

Her voldtog han hende, inden han lagde et bælte om hendes hals og kvalte hende.

Den 48-årig Wayne Couzens har indrømmet mordet på Sarah Everard.

Et par dage senere brændte han liget af Sarah Everard, og nu kan Daily Mail så fortælle, at Wayne Couzen bare timer senere ringede til en escortpige for at købe sex.

Betjenten havde tidligere sms'et med escortpigen, men da han denne dag i marts ringede til hende, tog hun den ikke.

Derfor endte de aldrig med at mødes.

Under retssagen mod Couzen er det kommet frem, at han fingerede en falsk anholdelse og på den måde uden problemer kunne bortføre hende.

Avisen The Mirror har også bragt overvågningsbilleder fra forskellige butikker, som viser, hvordan Wayne Couzens i ugerne før drabet forberedte sig på forbrydelsen ved at leje en bil, tanke benzin og købe forskellige remedier, som han anvendte i forbindelse med drabet.

Den 3. marts var planen klar, og han kørte rundt på må og få i Londons gader på udkig efter en kvinde. Den 33-årige marketingschef Sarah Everard blev hans helt tilfældige offer.

Wayne Couzens blev 30. september idømt livstid i fængslet for drabet på 33-årige Sarah Everard.

I forbindelse med domsafsigelsen udtalte dommeren blandt andet, at mordet var 'rystende' og 'tragisk'.