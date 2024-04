Han sad iført forklædning og afgav sin vidneforklaring. Fra et ukendt sted. Og med en stemme, der blev forvrænget.

Det, han kunne fortælle, er både chokerende og alarmerende.

Det skriver Dagbladet.

Sikkerheden var helt i top, da en agent fra den norske efterretningstjeneste forrige torsdag for første gang nogensinde vidnede i et af landets retssale – selvom retsmødet foregik bag lukkede døre, og at der derfor kun var ganske få tilstede i retssalen, mens han talte.

Zaniar Matapour ses her ankomme til det første retsmøde i sagen mod ham. Foto: Lise Aserud/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Zaniar Matapour ses her ankomme til det første retsmøde i sagen mod ham. Foto: Lise Aserud/AFP/Ritzau Scanpix

Mandag kom det så frem, hvad efterretningsagenten havde sagt, da han vidnede i retssagen mod norsk-iranske Zaniar Matapour, der er tiltalt for at stå bag et blodigt terrorangreb umiddelbart før Oslo Pride i juni 2022.

Agenten kunne blandt andet fortælle, at der var planer om flere andre terroraktioner – i stor skala.

På forkant af terrorangrebet i Oslo – hvor to blev dræbt og ni såret, da en gerningsmand pludselig åbnede ild foran to natklubber i byens centrum – havde den norske efterretningstjeneste infiltreret et ekstremistisk islamistisk miljø i Norge.

I chat-samtaler med en agent fra efterretningstjenesten fortalte Telegram-brugeren 'Shaheen' kort efter Oslo-terrorangrebet, at nye terrorhandlinger var i støbeskeen.

Folk lagde blomster og regnbueflag foran stedet, hvor to personer blev dræbt under et terrorangreb i Oslo. Foto: Hakon Mosvold Larsen/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Folk lagde blomster og regnbueflag foran stedet, hvor to personer blev dræbt under et terrorangreb i Oslo. Foto: Hakon Mosvold Larsen/AP/Ritzau Scanpix

Herunder planer om at kidnappe Nato-generalsekretæren Jens Stoltenberg og hans familie og angreb på norske journalister i Pakistan og ambassadeområdet i landets hovedstad Islamabad.

Det var ikke agenten, som chattede med 'Shaheen', der vidnede i retten, men chefen for den pågældende enhed i efterretningstjenesten.

Den norske efterretningstjeneste mener at have identificeret 'Shaheen' og en kvinde, agenten også chattede med, som Arfan Bhatti og Aisha Kausar. De er begge sigtet for medvirken til terror.

»De to individer, vi mener, der er tale om her, vurderes at være individer, som reelt set kunne tænkes at udføre en handling. Så det blev taget meget alvorligt,« sagde vidnet i sin forklaring til retten ifølge Dagbladet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var angiveligt et terrormål. Foto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var angiveligt et terrormål. Foto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix

Arfan Bhatti nægter sig skyldig i medvirken til terror, og hans advokat mener slet ikke, det var Bhatti, efterretningstjenesten talte med.

Men ifølge efterretningstjenesten kom 'Shaheen' under chatsamtalerne med agenten med så mange personlige oplysninger, der stemmer overens med Bhattis personlige forhold og familieforhold, at der kun kan være tale om ham.

Arfan Bhatti har siddet varetægtsfængslet i Pakistan, men de norske myndigheder arbejder på at få ham udleveret.

Aisha Kausar befinder sig angiveligt i Syrien i øjeblikket.

Zaniar Matapours forsvar går efter en frifindelse, selvom det står klart, at det var ham, der stod bag terrorangrebet i Oslo.

Påstanden herfra er, at agenten fra den norske efterretningstjeneste var med til at fremprovokere angrebet ved at udgive sig for at være et højtstående medlem af Islamisk Stat.

Efter den pågældende agents chefs vidneforklaring mener anklagemyndigheden imidlertid, at sagen mod Matapour er styrket, blandt andet fordi han igen og igen understregede, at agenten hverken opfordrede til eller på anden måde forsøgte at fremprovokere voldelige handlinger.