Nye gruopvækkende oplysninger fra politiets efterforskning vidner om, at den blot 18-årige gerningsmand Abdoullakh Anzorov havde en klar mission.

At planerne om at hævne profeten Muhammed og i terrorens navn halshugge den 47-årige lærer Samuel Paty var afstemt ned til mindste detalje.

Blandt andet viser det sig ifølge den franske avis 20 Minutes, at Abdoullakh Anzorov – kort før han begik sin udåd – købte to knive og en luftpistol i en våbenbutik.

Det har en ven til gerningsmanden fortalt politiet.

En anden ven har forklaret, at det var ham, der fredag eftermiddag 16. oktober gav Abdoullakh Anzorov et lift hen til skolen, hvor 47-årige Samuel Paty underviste.

Ifølge vennen skete dette allerede tidligt fredag eftermiddag, hvilket understreger, at Abdoullakh Anzorov havde god tid til at planlægge og gennemgå sin plan skridt for skridt, inden han udførte den omkring kl. 17.

Betalte elever for oplysninger

Én af de ting, som myndighederne nu med sikkerhed ved, at Anzorov brugte tid på fredag eftermiddag, var at lokalisere Samuel Paty.

Abdoullakh Anzorov kendte ikke Paty. Han havde aldrig selv været elev på skolen og vidste derfor ikke – andet end ud fra et billede på Facebook – hvordan læreren så ud.

Samuel Paty var historie- og geografilærer på skolen Collège du Bois d'Aulne, der ligger cirka 30 kilometer fra Paris. Terrorangrebet skete nær skolen. Foto: BERTRAND GUAY Vis mere Samuel Paty var historie- og geografilærer på skolen Collège du Bois d'Aulne, der ligger cirka 30 kilometer fra Paris. Terrorangrebet skete nær skolen. Foto: BERTRAND GUAY

For at finde frem til Paty og være sikker på, at det var ham, betalte han fire elever fra skolen penge for i detaljer at beskrive, hvordan Samuel Paty så ud, samt hvor Paty ville befinde sig senere samme eftermiddag.

De fire elever er officielt blandt de i alt 15 personer, der indtil videre er tilbageholdt af politiet efter det brutale mord, som har sat Frankrig på den anden ende.

Ikke alene fordi drabet på Samuel Paty er det 33. terrorrelaterede angreb i Frankrig siden 2017, men også fordi det er et angreb på en af grundsøjlerne i den franske selvforståelse: retten til at tale og tænke frit.

En svær nød at knække

Kendskabet – eller mangel på samme – mellem Abdoullakh Anzorovs og Samuel Paty har for politiet op til nu været en svær nød at knække.

Samuel Paty Foto: Privatfoto Vis mere Samuel Paty Foto: Privatfoto

Hvordan den 18-årige mand, som har tjetjenske rødder og ikke var kendt af myndighederne for at være radikaliseret, pludselig kunne være centrum for en bestialsk, terrorrelateret forbrydelse på en midaldrende lærer, havde de svært ved at begribe.

Over for avisen 20 Minutes fortæller kilder tæt på efterforskningen, at politiet gav sig til at kigge på, hvem der havde interageret og kommenteret de kritiske opslag, der var lavet omkring Samuel Paty på Facebook.

En forælder til et muslimsk barn i den fjerdeklasse, som Paty underviste, havde på det kraftigste opponeret mod, at Samuel Paty i en undervisning om ytringsfrihed havde vist karikaturer af profeten Muhammed.

Det resulterede i løbet af kort tid i en reel smædekampagne mod læreren, og et sted undervejs blev der af en kendt militant islamist samt en far til en pige på skolen udstedt en fatwa mod den 47-årige skolelærer.

Noget, der blev bekræftet af den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, mandag.

Fatwaen betød, at der praktisk talt var hængt en dødsdom om halsen på 47-årige Samuel Paty, og at det nu stod alle frit for at eksekvere denne.

Bad op til drabet

Præcis hvordan Abdoullakh Anzorov kom i kontakt med den føromtalte far, er endnu ikke kortlagt, men sikkert er det ifølge avisens oplysninger, at Abdoullakh Anzorov ringede faren op, kort før han begik sin udåd.

Om faderen svarede, og i så fald hvad der blev sagt, er også uklart.

Klart er det dog, at vidner har fortalt til politiet, at de så Abdoullakh Anzorov sidde og bede, inden han fulgte efter Samuel Paty, da denne var på vej hjem fra skole.

Anzorov blev ligeledes hørt råbe »allahu akbar«, efter han på åben gade havde angrebet Samuel Paty, tildelt ham flere knivstik i hovedet og til sidst halshugget ham.

Samuel Patys separerede hoved lod han ligge i vejkanten, men sørgede for at tage et billede af det, som han kort tid efter lagde op på Twitter med følgende besked:

'Jeg henrettede en af jeres helvedeshunde, der havde vovet at nedgøre Muhammed.'

Blomster til ære og minde om 47-årige Samuel Paty, der blev dræbt for at vise Muhammed-tegninger i en undervisningstime om ytringsfrihed. Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Blomster til ære og minde om 47-årige Samuel Paty, der blev dræbt for at vise Muhammed-tegninger i en undervisningstime om ytringsfrihed. Foto: CLEMENS BILAN

Siden drabet i fredags har Frankrig var ramt af landesorg, og i flere byer som Toulouse, Lyon, Strasbourg, Marseille, Nice og ikke mindst Paris har titusindvis af mennesker samlet sig for at ære Samuel Paty og ikke mindst minde hinanden om, at ytringsfriheden er værd at kæmpe for.