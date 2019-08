‘Verdens lunger’ Amazonasregnskoven brænder lige nu med rekordfart, og det får mennesker fordelt over hele kloden til at bede for junglens beståen.

Utallige uhyggelige og voldsomme billeder deles på Twitter, hvor hashtagget ‘PrayforAmazonas’ (bed for Amazonas, red.) onsdag var verdens mest trendende emne.

‘Verdens iltforsyning brænder,’ skriver en eksempelvis med henvisning til, at den vitale regnskov producerer 20 procent af verdens ilt ved at omdanne CO2 til den luft, vi alle indånder.

Det er denne utrolige egenskab, der har givet den gigantiske skov tilnavnet ‘verdens lunger.’

Shocking footage of #Amazon forest fire. Pray for Amazon

Ifølge Brasiliens rumforskningscenter INPE spreder brandene sig med hidtil uset hastighed.

I alt har Brasilien haft 72.843 brande i år - mere end halvdelen i Amazonas-regionen, ifølge INPE.

Det er en stigning på mere end 80 procent sammenlignet med samme periode sidste år, skriver CNN.

Amazonas er verdens største tropiske skov og dækker et område på 5,5 millioner kvadratkilometer.

Alene den seneste uge er der registreret 9500 skovbrande i Amazonas. Foto: BRUNO KELLY Vis mere Alene den seneste uge er der registreret 9500 skovbrande i Amazonas. Foto: BRUNO KELLY

Men store dele af skoven er altså lige nu i flammer, mens andre dele simpelthen står afsvedne tilbage efter ildens hærgen.

Hvert minut forsvinder et område på størrelse med en fodboldbane, skriver Ritzau.

De voldsomme brande medfører så meget røg, at det kan ses på satellitbilleder.

I millionbyen São Paulo, der ligger 2700 kilometer væk fra de verserende brande, blev indbyggerne mandag omsluttet af mørke, da røgen lagde sig som en sort sky over byen.

Store områder står afsvedne tilbage efter ildens rasen. Foto: BRUNO KELLY Vis mere Store områder står afsvedne tilbage efter ildens rasen. Foto: BRUNO KELLY

Det er ikke usædvanligt med skovbrande i Brasilien i den tørre årstid, som normalt slutter i oktober, men det antages, at flere af brandene er påsatte for at skaffe jord til afgrøder eller græsningsarealer.

Alene siden torsdag i sidste uge er der ifølge INPE registreret over 9.500 brande.

Brasiliens højreorienterede præsident, Jair Bolsonaro, beskylder såkaldte NGO’er, ikkestatslige organisationer, for at stå bag ildspåsættelserne.

»Alt tyder på, at ngo'er sætter ild til skoven,« sagde han i en liveoptagelse på Facebook onsdag.

Flere end 73.000 brande har raseret i Brasilien i år. Flere end halvdelen er gået ud over Amazonas. Foto: BRUNO KELLY Vis mere Flere end 73.000 brande har raseret i Brasilien i år. Flere end halvdelen er gået ud over Amazonas. Foto: BRUNO KELLY

Han havde dog ingen beviser for sin påstand.

Og da kritikere af præsidenten omvendt mener, at brandene skal ses som en konsekvens af hans og regeringens politik, er der selvsagt ikke meget forståelse at spore for Bolsonaros ord.

»Dette er en modbydelig erklæring, en ynkelig erklæring,« siger Marcio Astrini ifølge Ritzau.

Den politiske koordinator ved Greenpeace i Brasilien siger videre:

På dette billede taget torsdag den 22. august, fremgår det med al tydelighed, at regnskoven lider enorm skade af brandene. Foto: ROGERIO FLORENTINO Vis mere På dette billede taget torsdag den 22. august, fremgår det med al tydelighed, at regnskoven lider enorm skade af brandene. Foto: ROGERIO FLORENTINO

»Den øgede skovrydning og det øgede antal brande er et resultat af hans (Bolsonaros, red.) antimiljøpolitik,« tilføjer han.

Jair Bolsonaro, en mangeårig skeptiker af klimaforandringer, ønsker at åbne Amazonas for mere landbrug og minedrift.

Til lande, der har udtrykt bekymring over den øgede skovrydning under Bolsonaro, har præsidenten sagt, at de skal blande sig udenom.

Tidligere i august indstillede Norge og Tyskland alle beskyttelsessubsidier til Brasilien, fordi de mener, at landet ignorerer ødelæggelser af regnskoven.