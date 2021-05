Mens vi i Danmark øjner en normal hverdag, er virkeligheden en helt anden i Indien.

Coronapandemien hærger for fuld udblæsning, og manglen på sengepladser og ilt på landets hospitaler vokser.

Ondt er nu blevet værre, da en større brand på et hospital i byen Bharuch har taget livet af intet mindre end 18 patienter, der alle blev behandlet efter smitte med coronavirus, skriver AP News.

39 andre patienter nåede dog at blive reddet ud af det brændende hospital, inden branden blev slukket.

Udbrændt gang på hospitalet. Foto: SAM PANTHAKY

Branden brød ud på stueetagen og spredte sig hurtigt, men årsagen er endnu ukendt.

Det kommer blot en måned efter, at en anden brand også tog livet af 13 patienter på et hospital i metropolen Mumbai.

Landet kæmper sig lige nu igennem den værste bølge, der har været under pandemien noget sted i verden. Fredag slog Indien en kedelig rekord, da mere end 400.000 blev konstateret smittet med virussen – det højeste antal på verdensplan.

Og mens mere end 19 millioner har haft virussen, og over 200.000 har mistet livet i de officielle registreringer, så påpeger eksperter, at både tal for døde og smittede i Indien formodentlig er langt højere.

Det skyldes eksperterne et utilstrækkeligt testsystem og upræcise registreringer af årsager til dødsfald.

I mellemtiden er der også pres på sundhedsmyndighederne for at få udrullet vaccinerne hurtigere.

Det på trods af, at Indien er en af verdens førende vaccineproducenter. Indtil videre er 150 millioner doser givet. Blot 1,5 procent af landets befolkning er blevet færdigvaccineret.