'Min onkel er fanget på sit loft på 37 Derek Lane i Laplace!! Hjælp!! Please!! De har brug for hjælp!!!'

Sådan lyder dusinvis af uhyggelige beskeder på det sociale medie Twitter i forbindelse med den historisk voldsomme orkan Ida, der har ramt store dele af det sydlige USA.

En har allerede mistet livet. Flere kan være på vej. For situationen flere steder i orkanens vej er desperat.

Med vinde på op til 240 km/t er orkanen Ida en af de kraftigste energiudladninger, der har ramt USA i 150 år.

Og som en kategori 4 havde den søndag aften, dansk tid, kurs mod dele af det sydlige USA.

Ødelæggelserne har allerede været enorme, efter Ida gik i land. Blandt andet har storbyen New Orleans været uden strøm i timevis.

Andre steder er situationen liv og død.

Det gælder blandt andet i byen Laplace, der ligger lige vest for New Orleans.

Regn og blæst over storbyen New Orleans i den amerikanske delstat Louisiana. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere Regn og blæst over storbyen New Orleans i den amerikanske delstat Louisiana. Foto: PATRICK T. FALLON

Her har voldsomme regnmængder forårsaget store oversvømmelser. Og mange af byens omkring 29.000 indbyggere er blevet fanget.

Ofte i deres egne hjem, i en bil eller i byens bygninger, mens vandmasserne stiger og stiger.

Det har resulteret i en helt usædvanlig form for redningsaktioner.

På det sociale medie Twitter strømmer det i disse timer ind med uhyggelige beskeder.

Sådan så orkanen Ida ud søndag, dansk tid. Orkanen var på det tidspunkt en af voldsomste i USAs historie. Foto: HANDOUT Vis mere Sådan så orkanen Ida ud søndag, dansk tid. Orkanen var på det tidspunkt en af voldsomste i USAs historie. Foto: HANDOUT

Folk, der er fanget, eller folk, der kender personer, som er fanget, slår deres adresse og deres situation op, så redningspersonale kan finde frem til dem i deres desperation.

Nogle af beskederne lyder:

123 Sommerset St., Laplace. 90 år gammel kvinde fanget i sit hus med tre andre personer.

Min fætter er i Laplace. Fanget i sin bil med sine børn! De har brug for en båd. Send hjælp eller ring den ind for os. Fire børn. Christopher Mcclain + fire børn. 2197 Greenwwod Dr. La Place.

Jeg kommer ikke til at sove. 242 Devon Rd. Laplace. 6 voksne. 2 Børn. 1 fire måneder gammel baby. Min bedstefar er dement og min bedstemor er med ham. De er to af de seks voksne, der er fanget.

Min familie - jeg arbejder - er på 26 Cane Drive i Laplace med meget dårlig telefondækning. Jeg er ikke sikker på, hvor længe de kan holde forbindelse med mig.

Og det er bare et lille udpluk af dusvinvis af beskeder, som i disse timer er et desperat råb om hjælp til myndighederne.

Mange af de strandede beskriver, hvordan de er taget op på deres loft. Men som vandet stiger, kan det være en dødsfælde.

En mand går midt i den voldsomme regn fra orkanen Ida i Louisiana natten til mandag. Foto: MARK FELIX Vis mere En mand går midt i den voldsomme regn fra orkanen Ida i Louisiana natten til mandag. Foto: MARK FELIX

Derfor deles råd om, hvordan man kan få hul i sit loft for at kravle op på taget – finde svage steder, bruge en økse eller kædesav.

Der er råd om, hvordan man skal agere, hvis man er kommet op på sit tag – brug en lommelygte, der skal viftes op i luften. Lad være med at gå i panik.

Der har været så mange råb om hjælp i netop Laplace, at en person på Twitter har lavet et kort, så man kan se, hvor de personer, der har brug for hjælp, befinder sig i byen.

Og en anden Twitter-bruger har udarbejdet et Google Doc, hvor alle, der har behov for hjælp, er registreret.

I’ve mapped every Laplace address I’ve seen.



I have close ups, so all addresses can be read where there are clusters of houses with people reported in attics.



Is there anyone in a boat right now who is on Twitter or who is comfortable giving me a number I could text these to? pic.twitter.com/ImBvox4x9c — DaytonCharityChicken (@CharityChicken) August 30, 2021

Det opdateres løbende med adresse, antal af personer, der har behov for hjælp, telefonnummer (hvis der er et) samt status på, om der har været foretaget en redning.

Langt de fleste af de hidtil 77 opslag i dokumentet – med flere hundrede personer i nød – har endnu påtegnet 'Rescue Needed'.

Ida, der allerede har forårsaget voldsomme oversvømmelser og efterladt mere end en million uden strøm i det sydlige USA, er mandag omkring middagstid, dansk tid, nedgraderet til en tropisk storm.