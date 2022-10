Lyt til artiklen

Lyden af skud smælder i gaderne.

Samtidig lyder diverse ukvemsord i politiets retning.

Iran er stadig på den anden ende, efter 22-årige Mahsa Amini døde i politiets varetægt.

Og omkring på sociale medier er der lige nu ubekræftede meldinger om, at politiet nærmest har belejret Sharif Universitet i hovedstaden Teheran.

Her fortæller de, hvordan polititet har fyret tåregas ind og har omringet elever.

Udenlandske medier, som The Guardian og BBC, har ikke været i stand til at bekræfte dette.

Men i videoen øverst i artiklen kan man tydeligt høre, at der bliver skudt i gaderne.

Videoen viser folk skynde sig væk fra netop Sharif Universitet i Tehran, hvor sikkerhedsstyrker ifølge Reuters var stærkt til stede søndag.

Samme dag var der demonstrationer på mange universiteter landet over, hvor man i videoer kunne høre kampråbet:

»Uafhængighed, frihed, død over Khamenei,« med reference til overhovedet i det præstestyrede land, ayatollah Ali Khamenei, der har været øverste leder siden 1989.

Det er efterhånden tre uger siden, at Mahsa Amini blev anholdt af Irans moralpoliti for at være uanstændigt klædt og efterfølgende mistede livet.

Politiet har benægtet at have forårsaget hendes død i fængslet og siger, at hun døde af et hjertetilfælde.

Men det har ikke forhindret især unge kvinder i at gå på gaden med løst hår og protestere mod styret.

Protester, der ifølge Amnesty International, indtil videre har ført til hundreder af tilskadekomne og tusinder af anholdelser, mens Iran Human Rights, en ngo i Norge, melder om 133 dødsfald til dato.