Kig væk, hvis du lider af flyskræk.

For det her ser ud til at være meget tæt på at gå galt.

Du kan se de chokerende tv-billeder af et British Airways-fly, som er tæt på at styrte under en landing mandag formiddag i Heathrow, her.

Flyet er tydeligt påvirket af vindstød af stormstyrke – på op imod 120 km/t – og videoen viser, hvordan piloten først forsøger at lande men må opgive.

På det tidspunkt ser det ud til, at flyets hale har været nede og røre ved asfalten på landingsbanen i Heathrow.

Den dramatiske episode fandt sted kl. 10.50 engelsk tid, og flyet, som var på vej til at ankomme i Heathrow fra Aberdeen, måtte opad igen og gøre et nyt forsøg, inden man kunne lande.

»Vores piloter er trænet godt i at klare en række scenarier, inklusive ekstreme vejromstændigheder, og vores flight crew landede flyet sikkert. Vores kunder og personale gik alle fra borde som normalt,« siger en talsperson fra British Airways til Daily Mail om situationen.

Du kan se den dramatiske episode i videoen herover.