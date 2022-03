Mon ikke manden, der kommer trillende forbi på sin cykel, takker de højere magter for, at han stadig er i live?

Tel Aviv i Israel blev tirsdag aften for tredje gang på en uge ramt af terror, da en mand åbnede ild mod tilsyneladende tilfældige mennesker i bydelen Bnei Brak.

Manden, en 26-årig palæstinenser ved navn Diaa Hamarsheh, steg ifølge Times of Israel af sin motorcykel, og uden for en butik affyrede han flere gange sit våben mod forbipasserende.

En tilfældig mand kom forbi på cykel og må i dag være taknemmelig over stadig at være i live.

Han cykler nemlig – som videoen herover viser ganske tydeligt – lige forbi den bevæbnede mand. Og på en eller anden måde undgår han at blive ramt, inden han slipper væk.

Så heldig er manden i den hvide bil, som akkurat kan ses i slutningen af videoen, Ya’akov Shalom, imidlertid ikke.

Han blev få sekunder senere skudt og dræbt som et af fem dødsofre i konfrontationer mellem Diaa Hamarsheh og tilsyneladende tilfældige beboere i Bnei Brak-området inden for 10 minutter.

Et af de øvrige ofre var en 29-årig far, som døde, da han få minutter efter episoden på videoen blev ramt af kugler fra Diaa Hamarsheh, mens han brugte sin krop som skjold for at beskytte sin toårige søn.

To betjente på motorcykler konfronterede manden få minutter senere, og her ramte og dræbte Diaa Hamarsheh den ene, 32-årige Amir Khoury, inden han selv efterfølgende blev skudt og dræbt af den anden.