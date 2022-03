En person blev dræbt og 27 såret, da to personer udvekslede skud under et bilshow i en lille by i Arkansas. To børn under to år er blandt de sårede.

Det rapporterer blandt andre ABC News.

En person, som forlod gerningsstedet, er blevet anholdt af urelaterede årsager og afhøres omkring skuddramaet, der fandt sted i Dumas, en lille by med cirka 4.000 indbyggere omkring 140 kilometer fra Little Rock.

Blandt de 27 sårede var to børn under to år. Andre af de sårede var 8, 9 og 11 år gamle. Det oplyser politiet i Arkansas.

Ifølge Washington Post har Arkansas Children's Hospital bekræftet, at man har behandlet seks ofre for skudepisoden, men »de fleste« var søndag blevet udskrevet.

»Alt, hvad vi ved på dette tidspunkt, er, at to personer kom i ildkamp,« siger Bill Bryant fra Arkansas State Police ifølge ABC News.

Politiet leder fortsat efter minimum én anden mand i forbindelse med skuddramaet.

Dødsofferet er en uskyldig 23-årig mand, som ifølge politiet ikke var involveret i skyderiet