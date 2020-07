To fodgængere slap med livet i behold efter uhyggelig fortovsulykke i den kinesiske provins Chongqing.

En overvågningsvideo fangede ulykken og viser, hvordan to fodgængere - uden mulighed for at reagere - styrede i jorden, da et fortov kollapsede under dem.

Det oplyser den kinesiske tv-station CCTV ifølge Ritzau.

Redningsmandskab blev hurtigt tilkaldt stedet, og det lykkedes brandvæsenet at redde fodgængere op fra ruinerne.

Begge fodgængere overlevede faldet og hastet til hospitalet, hvor de fortsat er indlagt. Ulykken skete mandag ifølge CCTV.

Historien melder ikke noget om, hvor dybt fodgængere faldt som følge af kollapset.

Hvad der forårsagede ulykken, er endnu ikke slået fast med sikkerhed. Myndighederne mener, at det er de enorme oversvømmelser, der har hærget Kina i en længere periode, som har gjort fortovet skrøbeligt og forårsager kollapset.

Ulykken skal nu undersøges nærmere, lyder det.

I snart en måned har store områder i Kina stået under vand. Det skyldes en enorm mængde regn, der blandt andet har gjort, at 433 floder fordelt over hele Kina har haft en forhøjet vandstand.

Derudover er millioner af kinesere blevet evakueret fra deres hjem.