Hun står gentagne gange og smiler og griner.

I den uhyggelige video, som for nylig er blevet offentliggjort af amerikansk politi, kan man se en beruset og lettere forvirret Stephanie Melgoza.

Videooptagelserne er fra politiets kropskameraer under en aktion i april sidste år. Kameraerne har fanget Melgoza få minutter efter, at hun har dræbt et par i en voldsom trafikulykke uden for baren Full Throttle i East Peoria i den amerikanske stat Illinois.

Parret blev erklæret død på stedet.

Det er hjemmesiden Law & Crime, der har offentliggjort chokerende optagelser fra politiets kropskameraer efter hændelsen.

Klippet viser Melgoza smilende og grinende kort efter den fatale kollision. Hun er blevet standset af politiet, hvor de skal teste, om hun er for fuld.

Hun er ude af stand til at følge politibetjentens anvisninger, og hun snøvler og har svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned.

»Det er meget svært,« fniser hun blandt andet undervejs.

En af politibetjentene siger, at hun lugter alkohol, og hun indrømmer at have drukket alkohol. Alkoholtesten viser, at Melgoza har tre gange den promille, der er tilladt for at køre i staten.

Politet bringer hende til et nærtliggende hospital for at tage blodprøver. Optagelser fra politiets kropskameraer viser hende synge og danse på hospitalet.

Her spørger hun også, om hun kan få sin bil tilbage, så hun kan komme i skole næste dag. Politibetjenten må fortælle hende, at hendes bil betragtes som et gerningssted.

»Du skal i fængsel. Du har ikke kaution. Du dræbte to mennesker i aften. Det tror jeg ikke, du forstår,« siger han.

Og en lang tur i fængsel har hun fået.

»Jeg er ked af alt. Jeg vil aldrig nogensinde gøre sådan noget igen,« udbrød Melgoza i retten.

I retten udtalte søsteren til den myrdede kvinde, at hun gerne vil have, at Melgoza får den maksimale straf på 28 års fængsel.

»Der er ingen ord, der kommer i nærheden af ​​at kunne beskrive den smerte og lidelse, du har påført mig, familien og Andreas venner,« sagde hun.

Men i sidste uge blev Melgoza idømt 14 års fængsel, skriver den lokale avis Pekin Daily Times.

