Hidtil ukendte videooptagelser af vold og tortur på et hospital kan nu være med til at få adskillige medlemmer af Islamisk Stat dømt.

I hvert fald dokumenterer netop offentliggjort videomateriale adskillige grusomheder begået af medlemmer af terrornetværket på et hospital i Aleppo i Syrien i 2013. Det rapporterer CNN.

Hvad medlemmerne af Islamisk Stat tilsyneladende nemlig ikke vidste, var, at der på det tidligere børnehospital, som de havde overtaget og benyttede som hovedkvarter, var installeret overvågningskameraer.

Og de kameraer optog videre og videre og fangede, hvad der skete på hospitalet.

På det tidspunkt i 2013 havde Islamisk Stat lagt en stor indsats i at producere propagandavideoer, som viste voldshandlinger på den måde, som netværket ønskede det fremstillet.

Overvågningsbillederne fra hospitalet i Aleppo viser den side af Islamisk Stats aktiviteter, som terrornetværket ikke ønsker, at nogen skulle se, skriver CNN.

Optagelserne viser blandt andet, hvordan fanger bliver flyttet rundt med bind for øjnene og slået, men man kan også se en mand, der er bagbundet og fastholdt i en tilsyneladende særdeles smertefuld position midt på en hospitalsgang.

Det er disse billeder, som Islamisk Stat ifølge CNN ikke ønskede, at verden skulle have at se. Foto: CIJA Vis mere Det er disse billeder, som Islamisk Stat ifølge CNN ikke ønskede, at verden skulle have at se. Foto: CIJA

I begyndelsen bar Islamisk Stat-folkene masker. Senere følte de sig ifølge CNN så sikre, at de fjernede maskeringen.

Men kameraerne rullede videre, og videomaterialet er endt hos efterforskningschef Chris Engels fra CIJA, som står for Kommissionen for International Retfærdighed og Ansvarlighed.

Videomaterialet leverer 'klare beviser på overgreb', der fandt sted på institutionen. Og det hjælper med at identificere de gerningsmænd, der var ansvarlige for overgrebene, siger Chris Engels til CNN.

»Vi er i dag i stand til at vise verden, hvordan Islamisk Stat så ud bag kulisserne,« tilføjer han.

Han kalder derfor videoerne for 'utroligt vigtige beviser' i en retssag.

»Vi er i stand til at bekræfte de overlevende ofres historie,« slår Chris Engels fast.

CIJA er finansieret af vestlige regeringer og assisterer lige nu i retssager mod personer mistænkt for terroraktiviteter i 13 forskellige lande.

Videomaterialet fra hospitalet i Aleppo har foreløbig været brugt til at identificere én mistænkt i Frankrig, oplyser man.