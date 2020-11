Det var lige ved at gå helt galt, da den 27-årige russer Alexander Zhuk benyttede et øjeblik til at skrabe sne og frost af sin bil.

Det kunne i værste fald have kostet ham livet.

Til dagligt bor han i Vladivostok, der i de seneste dage har været præget af dårligt vejr.

Mens han skraber sin bil, bemærker eller hører Alexander Zhuk noget over sig. Små mængder falder i den forbindelse, men det fremgår af overvågningsvideoen, at Zhuk bemærker situationens alvor.

Billeder taler vist deres tydelig sprog om vejrforholdene i Vladivostok. Foto: YURI MALTSEV Vis mere Billeder taler vist deres tydelig sprog om vejrforholdene i Vladivostok. Foto: YURI MALTSEV

Kort efter brager en betonklods gennem russerens bil, der bliver fuldstændig smadret. Daily Mail skriver, at der er tale om en betonklods på op mod to tons.

Heldigvis når Alexander Zhuk at trække sig væk og slipper for store, alvorlige skader.

Ulykken skyldes angiveligt det dårlige vejr i Vladivostok, hvor vejrforholdene har ført til skader på den boligblok, hvor fra betonklodsen kom.

Betonklodsen skulle i den forbindelse være blevet løsnet.

Ifølge TV2 Norge har Alexander Zhuk krævet erstatning fra ejerne af boligblokken for skaderne på sin bil.