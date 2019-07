En mand kan være lammet fra brystet og ned, efter han rutsjede ned af en vandrutsjebane i et badeland i Spanien under sin ferie.

23-årige David Briffaut var på ferie med kæresten Penny Bristow i Alicante, da de tager på afstikker i et badeland i byen Benidorm.

Det engelske par har været sammen i seks år, men ferien ender ganske tragisk, da parret ligger an til at rutsje ned af rutsjebanen 'Splash' i Aqualandia, skriver Daily Mail.

Den unge mand kørte ned af rutsjebanen på sin mave, som reglerne foreskriver det, men han mister kort bevidstheden, da han rammer vandet i poolen for bunden af rutsjebanen.

Det er rutsjebanen til højre - den hvide - som David Briffaut gled nedad med hovedet først, som man skal. Foto: Aqualandia Vis mere Det er rutsjebanen til højre - den hvide - som David Briffaut gled nedad med hovedet først, som man skal. Foto: Aqualandia

Kort efter fortæller han, at han ikke kan mærke sine ben.

Hans mor og far, Lorraine og Stephane Briffaut er taget til Alicante for at være ved sønnens side på hospitalet.

»Vi er i enhver forældres værste mareridt. Vores søn tog på ferie med sin kæreste, og vi har fået at vide, at han måske aldrig kommer til at gå igen,« siger hans mor Lorraine Briffaut ifølge mediet.

Han er nu koblet til en maskine for at kunne overleve, og der er risiko for, at han er lammet fra brystet og ned.

Lægerne mener, at han har brækket to hvirvler i nakken og har fået en rygmarvsskade på grund af ulykken.

Familien kan ikke forstå, hvordan en sådan ulykke kan ske på en turistdestination. Han var af sted med sin kæreste og havde ikke drukket alkohol, men opførte sig helt normalt, lyder deres kritik.

David Briffaut injury: Fundraiser launched to help pay for recovery https://t.co/ywGdAIKLAI pic.twitter.com/bIscKQvQ0W — Southend On Sea (@Southend0nSea) 17. juli 2019

Familien mener derfor, at der skal foretages undersøgelser af omstændighederne.

Men vandlandet Aqualandia mener ikke, det kan gøres ansvarlig for ulykken.

»Rutjsebanen 'Splash' er helt sikker ligesom resten af rutsjebanerne i parken,« fortalte en talsmand fra vandlandet Aqualandia til BBC.

Rutsjebanerne skal angiveligt være tjekket af et eksternt firma hver sæson og af medarbejderne hver morgen.

Hans familie har bedt offentligheden om hjælp og oprettet en indsamling, der skal bruges til hans fremtid og fortsatte behandling, når han kommer retur til England.

Håbet er at få indsamlet 75.000 pund, hvilket svarer til knap 620.000 danske kroner.