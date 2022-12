Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Spansk politi modtog juleaften flere uhyggelige anmeldelser om samme ulykke.

Første anmelder havde trods decembermørket bemærket noget usædvanligt, da han passerede en bro over Lérez-floden i det nordvestlige Spanien. Noget var galt, konstaterede han uden at kunne se præcist, hvad det var.

Hvad han ikke vidste, var, at der 75 meter under ham lå en stor, blå bus i floden.

Næste opkald kom fra en af bussens passagerer. Kabinen var ved at blive fyldt med vinterkoldt vand, og flere var kommet til skade, lød det.

Bussens chauffør, som har overlevet, er blevet testet for både alkhol og stoffer. Der er ikke fundet nogen af delene i hans blod. Foto: GUARDIA CIVIL Vis mere Bussens chauffør, som har overlevet, er blevet testet for både alkhol og stoffer. Der er ikke fundet nogen af delene i hans blod. Foto: GUARDIA CIVIL

Minimum fem personer mistede lørdag aften livet, da bussen styrtede fra broen, der forbinder provinserne Lugo og Pontevedra, ned i floden, skriver det spanske medie El Pais.

Straks rykkede beredskabet ud for at komme passagerne til undsætning, men i løbet af natten måtte redningsarbejdet indstilles.

Flodens bølger var for voldsomme, og det var for farligt at arbejde under de ekstreme forhold.

Søndag er regningsarbejdet genoptaget, og man leder i øjeblikket efter mindst én forsvunden passager.

Busvraget fotograferet fra oven. Foto: BRAIS LORENZO Vis mere Busvraget fotograferet fra oven. Foto: BRAIS LORENZO

Chaufføren, som sammen med en anden passager har overlevet ulykken, er usikker på, om der var otte eller ni passagerer i rutebilen.

Derfor kan det ikke udelukkes, at der faktisk er to savnede.

Det er foreløbig uvist, hvad der førte til ulykken. Bussens chauffør er dog blevet undersøgt, og der er hverken fundet narko eller alkohol i hans blod.