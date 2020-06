Billederne af den døende sorte amerikanske mand George Floyd, der ligger med hovedet i asfalten med en hvid politibetjents knæ i nakken, er blevet ikoniske.

De har været begyndelse på massive demonstrationer, men de har også været anledningen til at nogle unge på sociale medier misbruger George Floyds død på grusom vis på sociale medier.

En stribe kendte amerikanere i form af blandt andre sangerinden Ciara og rapperen Ice T har delt de uhyggelige billeder.

På billederne kan man se en række unge mennesker have sjov med at knæle på en anden persons nakke.

Unge, der laver George Floyd Challenge, bliver hængt ud på sociale medier. Vis mere Unge, der laver George Floyd Challenge, bliver hængt ud på sociale medier.

En person har lagt sit billede på Snapchat med teksten 'George Floyd Challenge'. På dansk oversat til 'George Floyd-udfordringen'.

Tidligere har sociale medier været fyldt med andre mere harmløse udfordringer.

En del vil kunne huske 'Ice bucket challenge', hvor man hældte iskoldt vand over hovedet for at simulere symptomer, personer med ALS kan have.

Mens den udfordring skabte sammenhold og fokus på en uhyggelig sygdom, så har den seneste udfordring, der er forbundet til George Floyds tragiske død, opnået noget helt andet.

To unge kvinder laver George Floyd Challenge på TikTok. Vis mere To unge kvinder laver George Floyd Challenge på TikTok.

Sangerinden Ciara deler billeder af fire personer, som knæler på kammeraters nakker. Til billederne skriver hun:

'Det her er sygt! Hjerteskærende! Jeg har ikke ord for, hvor slemt det er. Stop det her NU! Jeg beder for kærlighed. Jesus vi har brug for dig.'

Også rapperen og skuespilleren Ice T deler billederne. Og han forklarer samtidig, hvorfor han vælger at sende dem ud til sine 1,6 millioner følgere.

'Nogle personer vil måske sige, at de her billeder er med til at smide brænde på bålet ... Jeg mener, at folk har behov for at vide, at nogen stadig anser det her for at være en joke...'

En ung mand laver George Floyd Challenge. Vis mere En ung mand laver George Floyd Challenge.

Hos flere sociale medier er man blevet klar over, at tendensen har været ved at brede sig og har slået hårdt ned på flere sager, skriver New York Post.

Blandt andet har Facebook og Instagram skjult potentielle billeder, der viser den uhyggelige tendens.

I Storbritannien er tre teenagere blevet anholdt forbindelse med deres udførsel af George Floyd Challenge. Det er nu ved at blive undersøgt nærmere, om de har begået en såkaldt hatecrime.

George Floyds død har siden udløst en række demonstrationer i USA, hvor specielt sortes rettigheder har været på dagsordenen.

Flere steder har demonstrationer udviklet sig til optøjer og kampe mellem demonstranter og kampklædt politi.

Det har fået præsident Trump til at true med at indsætte militæret. Det har han dog siden trukket i land.

Natten til torsdag var der nok engang demonstrationer flere steder i USA, men de er forløbet mere stille og roligt end de foregående dage.

Det kan blandt andet skyldes, at den tidligere betjent, som var ansvarlig for George Floyds død, Derek Chauvin, har fået opjusteret sin sigtelse fra manddrab til overlagt mord uden forinden at have planlagt det - det kan give op til 40 års fængsel i Minnesota, hvor drabet fandt sted.