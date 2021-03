Præcis ligesom i den koreanske oscar-vindende film er der blevet fundet et hemmeligt rum i Samantha Hartsoes lejlighed i New York.

Det har ført til i alt fire videoer på TikTok, hvor hun tager seeren igennem hendes ‘uhyggelige’ opdagelse. Se videoen øverst i artiklen.

»Først opdager jeg, at der kommer kold luft fra mit spejl. Derefter opdager jeg også, at spejlet bevæger sig. Da jeg så fjerner spejlet, ser jeg så, er der et stort værelse derinde,« fortæller hun blandt andet i videoen.

En af hendes venner refererede fundet til filmen Parasite, hvilket gav Samantha Hartsoe store øjne.

Samantha Hartsoe vælger at gå ind i rummet alligevel for at finde hoved og hale i hele mysteriet. Til hendes store overraskelse finder hun ud af, at det ikke bare er et enkelt rum inde bag spejlet men nærmest en hel lejlighed.

@samanthartsoe seriously never would I have expected to find this... and I documented all of it #mystery #fyp #nyc #secret #foryou #apartment #storytime ♬ Mysterious - Andreas Scherren

I lejligheden på ‘den anden side’ opdager hun også, at der er fyldte skraldeposer, en ulåst dør og ødelagte møbler.

»Hvad er der galt med mig, hvorfor undersøger jeg det her,« siger hun undervejs.

Da hun kommer ud igen, stønner hun lettende: »Jeg kom ud i live.«

Videoen har medført mange kommentarer fra folk online, som blandt andet skriver, at der 'sikkert bor nogle derinde,' med henvisning til en vandflaske, som er i videoen. Der er også flere bekymrede, som spørger, om hun er okay.

Videoerne, som er fordelt i fire dele, er blevet set over en million gange.

Til sidst i videoen slutter hun af med at sige, at hendes lejer kommer til at få en meget undrende lejeropkald.