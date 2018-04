En 61-årig mand har mistet livet som konsekvens af den storbrand, der siden torsdag har hærget i den nordvestlige del af den amerikanske delstat Oklahoma.

Det oplyser Oklahoma Department of Emergency Management ifølge Fox 25 News.

Manden afgik ved døden torsdag i Roger Mills County som resultat af de skader, han har fået i branden, lyder det.

En 54-årig jæger var også blevet meldt savnet i branden, men blev fundet i live og fløjet til et hospital i nærheden fredag, oplyser brandchef Scott Huff ifølge CNN.

To yderligere jægere var meldt savnet, men de blev fundet i god behold torsdag.

Den 61-årige mand er det eneste bekræftede dødsfald i forbindelse med storbranden, der nu har hærget siden torsdag, og som fredag aften dansk tid fik guvernøren i den amerikanske delstat Oklahoma til at erklære undtagelsestilstand i 52 såkaldte counties.

»Jeg beder alle i Oklahoma (delstaten, red.) om at være årvågne og forsigtige og gøre deres del for at forhindre brande,« lød det fra guvernør Mary Fallin fredag.

Mange har fået ødelagt deres hjem og flere end 1.000 mennesker er blevet evakueret som konsekvens af branden, skriver CNN.

Ifølge Oklahoma Forestry Service (Oklahoma Skovbrug Service red.) er mere end 240.000 hektar jord brændt, skriver Oklahoma News 4.

»Det er historisk brandvejr, vi har her,« siger Mike McConnell fra Oklahoma Forestry Service til nyhedsmediet.

Det er en kombination af meget tørt vejr og stærke vinde, der har fået branden til at sprede sig og holde ved, og Michelle Finch-Walker, talskvinde for Oklahoma Forestry Service vurderer, at brandene fortsætter.

»De her brande kommer til at fortsætte med at være meget eksplosive under de her betingelser med den her vind, der kan skubbe den og alle de tørre brændstoffer, der er tilfængelige,« siger Finch-Walker til CNN og tilføjer:

»Branden vil sprede sig hurtigt og vokse, og vi vil fortsat se ekstreme brandmønstre, indtil vi kommer gennem det her.«

Ifølge Matt Lehenbauer, der er chef for beredsskabet for undtagelsestilstande i Woodward County, siger til CNN, at man stort set ikke har haft regn i et halvt år - og derfor er det da også netop regn, alle nu håber på.

»Jeg vil kæmpe som den tredje abe gjorde for at komme på Noahs ark for at få noget regn,« siger vicesherif i Dewey County, Jeramy Rogers, til Oklahoma News 4.