To personer blev onsdag aften fundet døde i en bolig i Vallentuna nær Stockholm. Ifølge medier peger politiets undersøgelser på, at de omkomne har været udsat for et rovmord.

Politiets arbejde blev påbegyndt onsdag aften, da en ven til én af de omkomne alarmerede poltiet. Vennen var bekymret og ville melde sin kammerat for efterlyst.

Det førte politiet til adressen i Vallentuna, hvor den savnede boede. Og her fandt politiet frem til to personer. En 60-årig mand, som var den savnede, og hans kone, der begge var afgået ved døden.

»Omstændighederne omkring dødsfaldene har ført til, at vi indledte efterforskningen som mord,« siger Peter Fahlström, en talsmand ved politiet i Stockholm.

Politiet påbegyndte efterforskningsarbejdet natten til torsdag, Foto: 10430 Christine Olsson/TT Vis mere Politiet påbegyndte efterforskningsarbejdet natten til torsdag, Foto: 10430 Christine Olsson/TT

Hvilke omstændigheder politiet henviser til, melder historien intet om. Men Ifølge Aftonbladet undersøger politiet sagen som et rovmord. Altså at der lå et økonomisk motiv bag drabene.

For et halvt år siden solgte den 60-årig mand nemlig sin familiegård for 14 millioner svenske kroner - svarende til 9,7 millioner danske kroner, skriver Expressen.

Og ifølge medierne er det noget, som politiet kobler sammen med drabene. Det ønsker politiet dog hverken at be- eller afkræfte.

Natten til torsdag og dagen igennem har politiet undersøgt gerningsstedet for afgørende spor. På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget nogen anholdelser.

Det var denne villaejendom, at en 60-årig mand og hans samlever blev fundet dræbt. Foto: 10430 Christine Olsson/TT Vis mere Det var denne villaejendom, at en 60-årig mand og hans samlever blev fundet dræbt. Foto: 10430 Christine Olsson/TT

Politiet oplyser dog, at gerningsmanden er flygtet i en bil, som nu skulle være efterlyst, skriver medierne.

Dobbeltdrabet har sendt chokbølger gennem familie og naboer til parret. Expressen har blandt andet været i kontakt med en nær slægtning til parret.

»De var verdens mest fantastiske mennesker. De var vidunderlige og så himmelsk venlige, så det er ufatteligt,« siger familiemedlemmet til Expressen.

Grundet sagens alvor har politiet indkaldt ekstra ressourcer, som skal bidrage til efterforskningsarbejdet i bestræbelserne på at opklare det uhyggelige dobbeltdrab.