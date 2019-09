En amerikansk kvinde har været holdt fanget, hvor hun blev tvunget til sex og tortureret foran sine to børn. To mænd er sigtet i sagen.

Sagen blev kendt for offentligheden, da Pineville Police Department beskrev sagen i et Facebookopslag.

Kvinden blev holdt til fange på to forskellige hoteller i Pineville, North Carolina. Her skriver politiet, at hun blev 'tvunget til seksuelle handlinger med forskellige mænd'.

Politi skriver videre, at kvinden blev udsat for verbale overfaldt, slået med bælte og fik holdt hovedet under vand.

Derudover blev hun også brændt med varme bøjler - alt i mens hendes to børn, som også blev slået med bælter, så på, skriver ABC News. Der blev ikke begået sexovergreb mod børnene.

Politiet i Pineville fik nys om sagen i forbindelse med, at man i en tre ugers periode undersøgte sager om mulige menneskehandel i byen. I den forbindelse havde man foretaget adskillige interviews, civilovervågning og efterlysninger.

Og det var her, at kvinden henvendte sig til politiet, hvor hun bad om hjælp til hende og sine to børn efter det, de havde været udsat for.

Det førte til anholdelserne af 26-årig Thomas Antoine Miller og 25-årig Shakeeta Lasha Adams, som udsatte kvinden og de to børn for forbrydelserne.

Førstnævnte er fortsat i politiets varetægt, hvor han er tiltalt for forbrydelserne. Shakeeta Lasha Adams, der er tiltalt for vold, er blevet løsladt mod kaution, mens han venter på retssagen.

Politiet frygter dog, at flere ofre har været udsat for forbrydelser begået af Thomas Antoine Miller og Shakeeta Lasha Adams.

»Vi håber, at ofrene henvender sig til os. Vi håber også, de ved, at der hjælp at hente til dem,« skriver politiet i opslaget.

Kvinden, som henvendte sig til politiet, og hendes to børn skal nu igennem fysisk og psykisk behandling som følge af hændelserne.