En uhyggelig sag har ramt Sverige.

Fredag morgen ved ni-tiden rykkede politiet ud til et rækkehus i Vallentuna.

Her fandt de et barn dødt samt endnu et barn og en voksen, der var kommet alvorligt til skade. De er bragt til behandling på hospitalet.

Det skriver Aftenposten.

Sagen efterforskes som henholdsvis mord og mordforsøg.

»Der blev modtaget en alarm, som i første omgang blev vurderet som et overfald. Vi arbejder på at finde ud af omstændighederne nu,« siger Towe Hägg, talsmand for politiet.

Flere steder i området er der afspærret, så politiet kan lave tekniske undersøgelser, og der bliver banket på døre i nabolaget.

Politiet oplyser videre, at den foreløbige efterforskning peger på, at de ikke har grund til at lede efter en gerningsmand.

De pårørende i sagen er underrettet.