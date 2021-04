Da en bedstemor dukkede op i lejligheden for at se sine tre små børnebørn, ventede der hende et frygteligt – og ubærligt – syn.

For børnebørnene lå alle døde. Dræbt. Men mareridtet stoppede ikke der, for ikke længe efter blev sagen endnu værre.

Det skriver Los Angeles Times og NBC Los Angeles.

Det var lørdag morgen, at bedstemoderen tog forbi lejligheden beliggende i Reseda i San Fernando Valley i USA og fandt sine tre børnebørn ligge døde.

De blev henholdsvis blot tre år, to år og seks måneder.

Politiet blev derfor kontaktet og rykkede ud til lejligheden, hvor det stod klart, at børnenes mor var forsvundet.

En eftersøgning blev sendt ud, og i første omgang blev moderen, 30-årige Liliana Carrillo, omtalt som en 'person af interesse i sagen'.

Ikke længe efter kom det frem, at politiet havde modtaget meldinger om, at hun skulle have begået biltyveri og køre rundt i en stjålet Toyota.

Senere oplyste Los Angeles Police Department, at Liliana var blevet fundet og taget i politiets varetægt.

Dernæst fulgte den tragiske besked: Hun formodes at være den, der dræbte de tre børn.

»Vi kan bekræfte, at Liliana Carriollo er moderen til de tre børn, der blev dræbt, og hun betragtes som den eneste mistænkte i sagen,« lød det fra LAPD på Twitter i forbindelse med anholdelsen.

Endnu er der ikke meldt noget ud om et muligt motiv i sagen, og det er heller ikke oplyst, hvordan de tre børn fik frataget deres liv.

»Dette er øjeblikke, som vi bærer med os gennem hele vores karriere. Det er svært at forstå,« fortalte politiinspektør Raul Joel om den tragiske sag ifølge Los Angeles Times.

De tre børns far, Erick Denton, er ifølge sin kusine, Teri Miller, »knust«. Det fortæller hun til FOX11 Los Angeles.

Ifølge kusinen havde Erick og Liliana gennem længere tid kæmpet om forældremyndigheden over deres børn.

Der er blevet oprettet en indsamling på GoFundMe til Erick Denton, hvor man kan donere penge til omkostningerne i forbindelse med begravelsen og sagen.