Noget tyder på, at de russiske soldater i Ukrainer har fået sig en slem overraskelse.

Dem, der er allerlængst fremme. Dem, der beskytter frontlinjen.

At der bag dem venter uhyggelige og dødsensfarlige overraskelser.

Det hævder den prominente russiske militærblogger Alexander Sladkov, der har over en million følgere på Telegram, i et opslag.

»Fjenden fjernminerer vores bagland og forsyningsveje for ammunition og reserver,« skriver han i et opslag torsdag.

Den russiske kattepine drejer sig angiveligt om amerikanske artillerigranater, der ikke bare eksploderer, når de lander bag frontlinjen.

Næ, Ukraine affyrer angivet Remote Anti-Armor Mine System-granater (RAAMS-granater), som er en amerikansk artillerigranat, der smider miner fra luften.

Dem har amerikanerne ifølge Business Insider sendt over 10.000 af til Ukraine sammen med howitzer-kanoner, der kan skyde dem over 15 kilometer væk.

Våbnet bruges til at tvinge fjenden ud i desperate valg bag frontlinjen, da køretøjer skal køre gennem minerede landskaber for at bringe nye soldater, forsyninger og ammunition til frontlinjen.

Ifølge mediet selvdestruerer minerne selv, nogle efter flere døgn, andre efter få timer.

Det er blot en af flere russiske bekymringer, efter mange nu siger, at Ukraines forårs-men-nu-sommer-offensiv er begyndt. Følg vores livedækning af krigen her.